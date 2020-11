성남문화재단, 피아니스트 조성진 리사이틀 13일 개최

오후 3시·7시30분 두 차례 연주…슈만·시마노프스키·슈베르트·리스트

[아시아경제 박병희 기자] 성남문화재단이 한국인 최초 쇼팽 콩쿠르 우승자인 피아니스트 조성진의 리사이틀을 오는 13일 성남아트센터 콘서트홀에서 개최한다.

조성진은 최근 2년9개월 만에 국내 전국 투어에 나서 광주, 대구, 부산, 창원, 서울 공연을 마쳤다. 9일 춘천, 13일 성남 공연이 이어질 예정이다.

조성진의 성남아트센터 공연은 9년 만이다. 그는 2011년 당시 17세의 나이로 성남문화재단이 주관하는 '장한나의 앱솔루트 클래식Ⅲ'에 협연자로 참여했다.

조성진의 이번 리사이틀은 오후 3시와 7시30분 두 차례 진행된다. 연주곡은 슈만과 시마노프스키, 슈베르트, 리스트다.

오후 3시 공연에서는 슈만의 '숲의 정경'과 시마노프스키의 '마스크', 슈베르트의 '방랑자 환상곡을 연주한다.

시마노프스키의 '마스크'는 국내 뿐 아니라 해외에서도 실연으로 접하기 어려운 곡이다. 조성진은 평소 뛰어난 작곡가의 덜 알려진 작품을 연주하는 것을 즐기는 것으로 알려졌다.

슈베르트의 '방랑자 환상곡'은 올해 5월 발매한 조성진의 정규앨범 메인 수록곡이다. 조성진은 음반 소개에서 "다른 무엇보다도 환상과 상상, 그리고 아티스트의 자유를 보여주는 작품"이라고 설명했다.

오후 7시30분 공연에서는 슈만의 '유모레스크', 시마노프스키의 '마스크', 리스트의 '피아노 소나타 b단조'를 연주할 예정이다.

슈만의 '유모레스크'는 2011년 17세의 조성진이 차이콥스키 콩쿠르에서 선보인 이후 9년 만에 다시 연주하는 곡이다. 리스트의 '피아노 소나타 b단조'는 조성진 스스로 가장 녹음이 힘들었지만 애착이 가는 곡으로 뽑은 작품이다. 낭만주의 피아노곡의 절정이라 불릴만한 이 곡은 초인적인 기교와 파워, 극적 전개를 끌고 갈 탁월한 감수성이 필요해, 조성진의 기량을 거침없이 발휘하는 무대가 될 것으로 기대된다.

입장권은 9일 오후 2시부터 성남아트센터 홈페이지와 인터파크티켓에서 온라인 또는 전화로 예매할 수 있다. 이번 공연은 거리두기 좌석제가 적용된다.

