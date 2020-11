아버지가 판 구멍에 빠져 숨진 아들…"비 내려 흙 느슨해지면서 비극"

[아시아경제 나한아 기자] 인도에서 5살 아이가 아버지가 파놓은 땅속 구멍에 빠져 90시간의 구조작업을 했지만 결국 목숨을 잃는 사고가 발생했다.

지난 4일 오전 9시께 인도 마디아프라데시주 니와디지구의 한 마을에서 5세 남아 프라흐라드란은 집 근처에서 놀다가 아버지가 파 놓은 좁은 땅속 구멍으로 빠졌다고 8일 인디아 TV는 보도했다.

이 구멍은 펌프를 연결해 물을 길어 올리는 데 쓰려고 아이의 아버지가 최근 밭에 파놓은 '착정'(borewell)'으로 알려졌다. 구멍의 깊이는 총 60m이지만, 아이는 물에 빠지지는 않고 18m 정도 지점에 걸렸다.

신고를 받고 출동한 군·경과 지방행정부는 중장비를 동원해 아이가 빠진 구멍과 평행하게 땅을 파는 한편 구멍 속으로 산소를 계속 공급했다. 총 90시간에 걸쳐 구조작업을 했다. 근처 마을 주민들은 아이가 살아 돌아오게 해 달라고 기도하기도 했다.

구조대는 18m 깊이까지 땅을 파고, 아이가 걸려있는 지점까지 수평으로 터널을 뚫는 작업을 밤낮으로 진행했다.

이날 오전 3시께 구멍에 갇힌 아이를 발견할 수 있었지만 아이는 이미 숨진 상태였다.

아이가 착정에 빠져 목숨을 잃는 사건은 이번이 처음이 아니다. 인도에서는 집 근처에 파놓은 착정에 아이가 빠져 숨지는 일이 종종 발생한다.

작년 10월 타밀나두주의 한 마을에서 2살 남아가 집 근처에서 놀다가 직경 10cm, 깊이 180m인 착정에 빠져 사흘간의 대대적인 구조작업에도 불구하고 끝내 숨졌다.

당시 아이의 할아버지는 "7년 전 형제들의 공동재산으로 구멍을 팠지만, 물이 없어 사용하지 않고 흙을 채웠다"라며 "최근 내린 비로 흙이 느슨해지면서 비극이 발생했다"라고 말했다.

또 작년 6월에는 펀자브주에서 아이가 우물 구멍에 빠져 이틀간 구조작업을 벌였으나 숨졌다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr