광주시, 코로나19 대응에 방점…6명 승진의결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지난 6일 인사위원회를 열고 오는 10일자로 기술4급 2명, 보건5급 1명, 간호5급 2명, 보건연구관 1명 등 총 6명을 승진의결했다고 8일 밝혔다.

이번 승진인사는 코로나19 제2차 유행에 대비한 감염병 관련 기구 신설과 상수도사업본부 기술부장 명예퇴직에 따른 결원직위 충원을 위해 단행됐다.

기술4급 승진자인 송혜자 보건기획담당은 코로나19 민관공동대책위원회와 긴급의료지원단 등을 운영하며 올해 코로나19 확산 방지에 기여했으며, 박남균 뉴딜사업담당은 국토부 등 중앙부처와 적극적으로 협의해 혁신지구, 광주역 뉴딜사업 추진 등의 성과창출을 이끌어 냈다.

특히 보건·간호·보건 연구직렬 승진자 5명 모두 올해 코로나19 대응을 위해 전력을 다한 건강정책과와 보건환경연구원에서 배출됐다.

발탁 승진한 김태순 보건연구관은 코로나 대응 실험실 검사능력 확보와 24시간 검사체계 구축 등 감염확산 방지 공로로 이달의 공무원(2020년3월)으로 선정된 바 있다.

김종화 시 인사정책관은 “이번 승진자들은 오는 10일자로 신설되는 시 감염병전담기구와 상수도사업본부의 핵심간부로 임용될 예정이다”며 “각 분야의 전문가로서 시정의 현장 대응력이 높아지기를 기대한다”고 말했다.

