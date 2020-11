자급제+알뜰폰 '꿀조합' 뜬다...아이폰 '파죽지세'

[아시아경제 구채은 기자] 아이폰12 출시 이후 자급제폰과 알뜰폰 요금제를 찾는 소비자들이 크게 늘고 있는 것으로 나타났다.

8일 알뜰폰 업계 1위 사업자인 KT엠모바일에 따르면 아이폰12가 출시된 10월 30일부터 이달 5일까지 1주일간 LTE 고용량 요금제 3종 신규 가입자가 10월 평균보다 38%가량 늘었다. 이는 올해 8월 21일 갤럭시노트20 출시 이후 일주일간 신규 가입자가 전월 평균 대비 약 21% 늘어난 것보다 많은 숫자다.

LG헬로비전 역시 아이폰12 출시 후 같은 기간 LTE 고가요금제 일평균 가입자가 10월 평균보다 31% 증가했다고 설명했다. 갤럭시노트20 출시 일주일간 전월 평균 대비 일평균 가입자가 24% 늘었던 것과 비교해 소폭 많다.

특히 아이폰의 경우 전통적으로 자급제 단말 비중이 더욱 높아 알뜰폰 확대에 긍정적 영향을 끼치고 있는 것으로 보인다. 통신업계 관계자는 "최근 자급제 시장이 확대됨에 따라 젊은 세대를 중심으로 알뜰폰에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "플래그십 단말 관련 프로모션 같은 시도를 지속해 이런 관심을 유지할 수 있게 할 계획"이라고 말했다.

알뜰폰 업체들은 아이폰12 출시 당시 이례적으로 자급제폰 구입 후 알뜰폰 가입 시 혜택을 제공하는 별도 프로모션을 하거나 전용 보험을 출시하는 등 적극적으로 소비자 늘리기에 나선 바 있다. U+알뜰모바일은 이달 중순 알뜰폰 업계 처음으로 아이폰 전용 보험 상품도 내놓기도 했다.

아울러 최근 과학기술정보통신부가 5G 요금제에 대한 망 도매대가를 인하한 것을 계기로 알뜰폰 업체들도 추가 요금제를 선보이며 5G 시장 도전도 본격화될 것으로 보인다.

한편 지난달 30일 출시된 아이폰12·프로는 국내 사전 예약 기간 중 50만대가 판매됐으며, 연말까지 100만대가 판매될 것으로 예상된다. 애플은 20일 아이폰12 미니와 프로 맥스 등 2가지 모델을 국내 추가 출시한다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr