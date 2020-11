"왜 언니는 화사만 두둔하냐"…환불원정대 몰카에 유재석 '멘붕'

[아시아경제 최은영 기자] '놀면 뭐하니'의 지미유가 마지막 무대를 앞두고 환불원정대의 신경전에 당황해하는 모습이 전파를 탔다.

7일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 마지막 스케줄을 앞둔 환불원정대와 신박기획의 모습이 방영됐다. 이날 지미유(유재석)은 매니저 정봉원(정재형)과 김지섭(김종민)과 함께 멤버들에게 줄 상을 만들었다.

이와는 반대로 환불원정대는 신박기획을 위해 깜짝 몰래카메라를 준비했다.

시종일관 피곤한 모습을 보이던 실비(화사)는 브리핑 도중 갑자기 자리를 떴다. 지미유가 당황하자, 만옥(엄정화)은 "실비가 환불원정대 활동과 마마무 활동까지 두 가지 하느라 피곤한가 봐"라고 말하며 수습했다. 은비(제시)는 "너무 힘들어해요"라며 거들었다.

그러자 천옥(이효리)은 "은비가 아침에 뭐라고 했다. 표정 왜 그렇게 하고 있냐고 했었다"라고 말하자 은비는 "언니는 왜 맨날 얘를 두둔하냐"며 자리를 박차고 일어났다.

상황을 지켜보던 지미유와 정봉원은 어쩔 줄 모르는 표정을 지어 보였으나 천옥은 "끝이니까 나도 한번 말을 해야겠다"라며 은비를 따라나섰다.

분위기를 수습하려 만옥까지 자리를 박차고 나가자 촬영은 중단됐고 냉랭한 공기가 감돌았다.

그러나 해당 상황은 환불원정대가 준비한 깜짝 몰래카메라였다. 상황을 모르는 지미유는 안절부절못한 모습을 보였고, 이때 환불원정대가 케이크와 함께 등장했다.

멤버들의 서프라이즈에 지미유는 "나 완전히 속았다"라며 헛웃음을 지었다. 이어 "의심하기 힘들었다. 실비가 나간 것을 보며 그럴 수도 있겠다 했다. 은비가 나가고 큰일 났다 했다. 천옥이 나갈 때는 오늘 끝났다 했었다"라고 말했다.

이에 천옥이 "나 다시 연기해도 되겠지?"라며 묻자 "몇 명은 드라마를 해야겠다"라며 응수했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr