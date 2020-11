코로나19 어제 143명 신규확진…다시 세자릿수

지역발생 118명

[아시아경제 기하영 기자]국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 이틀만에 다시 세자릿수를 기록했다.

중앙방역대책본부는 8일 0시 기준으로 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 143명 늘어 누적 2만7427명이라고 밝혔다. 143명 가운데 지역발생이 118명, 해외유입이 25명이다.

이날 신규 확진자는 전날(89명)과 비교하면 54명 늘어 지난 6일(145명) 이후 이틀 만에 다시 100명대로 올라섰다. 두 자릿수로 떨어진 지 하루 만에 다시 세 자릿수로 되돌아온 것이기도 하다.

최근 요양시설·요양병원 등 코로나19 감염 취약시설뿐 아니라 직장이나 가족·지인모임 등 일상 곳곳에서 집단발병이 잇따르면서 확진자 수가 늘어나는 추세를 보이고 있다.

앞서 지난달 26일부터 이날까지 최근 2주간 신규 확진자 수를 일별로 보면 119명→88명→103명→125명→113명→127명→124명→97명→75명→118명→125명→145명→89명→143명 등으로 100명을 웃돈 날이 10차례나 된다.

