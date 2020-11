'올해는 펜디' 갤러리아 명품관, 크리스마스 트리 설치

[아시아경제 차민영 기자] 갤러리아백화점은 명품관에 크리스마스 트리와 외관 인테리어를 8일 공개했다. 갤러리아의 올해 크리스마스 트리는 글로벌 패션 하우스 ‘펜디’와 진행했다.

이번 조형물의 콘셉트는 ‘샹들리에’다. 총 12m 높이에 달하는 대형 샹들리에 크리스마스 트리가 펜디의 대표 로고인 ‘FF’로 채워졌다. 백화점 외관 역시 펜디의 시그너처 색상인 노랑과 파우더 핑크로 채워졌다. 여기에 ‘펜디팩(Fendi Pack)’ 가방을 모티브로 한 그래픽과 조명이 백화점 외벽을 장식한다. .

이와함께 펜디는 이번 크리스마스 디스플레이와 함께 17일까지 갤러리아명품관 이스트 명품 팝업존에서 '2020 가을·겨울 펜디 컬렉션' 팝업스토어를 운영한다.

한편 갤러리아명품관은 크리스마스 트리 작업을 위해 ‘불가리(2016)’, ‘까르띠에(2017)’, ‘샤넬(2018)’, ‘루이비통(2019)’ 등 명품 브랜드와 협업해왔다.

