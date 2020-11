경남도, 요양병원 등 고위험시설 일제 검사에 나선다

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원시 일가족 발 감염 경로가 오리무중인 가운데 경남도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 차단하고자 감염에 취약한 고위험시설을 전수 검사한다.

경남도는 코로나19에 취약한 요양병원을 비롯한 요양원, 정신의료기관 등 507개소 27000여 명을 대상으로 진단·검사한다고 7일 밝혔다.

이번 검사는 오는 9일부터 20일까지 도와 시·군에서 검체채취지원반을 구성해 추진한다. 검사는 2∼5명의 검체를 한 번에 검사하는 취합 선별검사로 진행한다.

검사 결과 양성이 나오면 해당 그룹만 다시 검사해 감염자를 찾아내는 방식으로 많은 대상자를 신속히 검사해야 할 때 적합하다.

앞서 도는 지난 5일 시·군의 검체 채취가 지연되는 것을 막고 신속한 검사를 지원하기 위해 대한결핵협회 울산·경남지부와 협약을 체결해 도 단위 검체채취지원단을 구성했다.

이번 협약에서 도는 코로나19 등 감염병 발생 시 선제 진단검사를 신속히 지원해 지역사회 감염 확산을 방지하고 체계적인 감염병 감시체계를 구축하기로 했다.

양측은 고위험시설 코로나19 진단검사 검체 채취 지원, 집단감염 발생 시 신속한 검사지원 협조, 감염병 예방 홍보 지원 등을 서로 협력한다.

신종우 도 복지보건국장은 “대한결핵협회 협약을 통해 시·군의 신속한 검체 채취 지원 등으로 검사의 신속성을 높일 수 있어 도내 코로나19 확산을 사전에 차단하는 데 큰 도움이 될 것이다”고 말했다.

