[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인

[아시아경제 오주연 기자] 미국 대선 이전 불확실성으로 주춤거렸던 국내 증시가 11월 첫째주 화려하게 비상했다. 코스피는 2300선에서 2400선으로 일주일 사이 100포인트가 상승했고 코스닥지수는 800선을 돌파해 840선을 넘어섰다.

조 바이든 민주당 후보가 승기를 잡으며 '대선'이라는 불확실성은 사라졌지만, 향후 도널드 트럼프 대통형의 대선 불복과 추가 경기 부양책 지연 가능성 등의 변수가 남아있어 가파르게 올라온 증시에 영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다. 또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 이어질 경우, 시장에 부담을 줄 수 있어 주목된다. 이러한 가운데 국내 투자자들은 지난 한 주간 차익매물은 실현하고 대신 지수 하락시 수익이 나는 인버스 상장지수펀드(ETF)를 사들였다.

7일 한국거래소에 따르면 개인은 코스피시장에서 이달 들어 벌써 3조3000억원어치를 팔아치웠다. 특히 대선 결과 바이든 후보의 당선이 유력해졌다는 소식이 전해지면서 증시가 2400을 넘었던 5일, 개인은 이날 하루에만 1조6218억원어치를 순매도했다.

외국인과 기관은 11월 들어 순매수세를 보이며 각각 1조9856억원, 기관은 1조3425억원어치를 사들였다.

한 주 동안 '팔자'세를 보였던 개인이 유일하게 대거 매집한 종목은 인버스ETF였다. 개인은 KODEX 200선물인버스2X에 4715억9700만원을 쏟아부었다. 코스피가 2400선을 넘어서자 직전 고점대 근처에서 또다시 하락할 것이라고 보고 인버스에 집중하고 있는 것으로 해석된다. 순매수 3위 역시 KODEX 인버스로 총 614억원어치를 샀다.

이외 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 47,900 전일대비 50 등락률 -0.10% 거래량 10,076,984 전일가 47,950 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 월요일 (9일) 꼭 잡아야 하는 테마 'TOP3' 바이든 수혜주 들썩이지만…장기적 성장주 주목해야바이든 랠리, 6000兆 그린뉴딜! 최대 수혜 株! 급등 전 마지막입니다! close (666억6200만원)과 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 3,500 등락률 -1.50% 거래량 428,049 전일가 233,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 오후에도 1%대 상승세 유지코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아 close (568억9800만원) 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 1,836,933 전일가 20,400 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 한전, 영종도에 에너지자립형 스마트빌딩 첫 준공한전, 2년연속 원화 ESG채권 2000억 발행…에너지기업 최초하나금투, “미래 전력망 투자정보 공개로 그린뉴딜 가속화될 것” close (381억7400만원) 등이 5위 내에 올랐다.

반면 가장 많이 팔아치운 종목은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 43,000 등락률 +6.35% 거래량 1,268,197 전일가 677,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감LG화학, 이시간 주가 +6.5%.... 최근 5일 외국인 50만 7972주 순매수코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close 으로 7940억7200만원어치를 팔았고, 6만원을 돌파한 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 -0.33% 거래량 16,910,230 전일가 60,300 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환대규모 공급계약! 반도체 최대규모 계약 체결! 시원하게 드립니다! close 도 5459억9000만원어치를 내다팔아 순매도 2위에 이름을 올렸다. 순매도 3위는 KODEX 레버리지 KODEX 레버리지 122630 | 코스피 증권정보 현재가 15,765 전일대비 95 등락률 +0.61% 거래량 62,338,330 전일가 15,670 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]코스피, 2110~2170선서 '퐁당퐁당'…개인은 '인버스'vs기관은 '레버리지'기관은 '오른다' VS 개인은 '내린다'지수 기지개 켜자 수익률 반응하는 인덱스 펀드 close (3748억5000만원)이었으며 이어 삼성SDI, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 2,863,808 전일가 86,100 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환SK하이닉스, 이시간 주가 +0.58%.... 최근 5일 기관 169만 1536주 순매수 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 370,500 전일대비 7,500 등락률 +2.07% 거래량 1,315,572 전일가 363,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 카카오, 이시간 주가 +3.44%.... 최근 5일 개인 23만 7418주 순매도카카오, 3분기 영업익 1202억원…전년대비 103% 증가트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 4,000 등락률 -0.51% 거래량 157,305 전일가 781,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 나홀로 순매수...'2410선' 보합권 마감삼성바이오로직스, 주가 77만 원.. 전일대비 -1.41%코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 848,000 전일대비 5,000 등락률 +0.59% 거래량 91,315 전일가 843,000 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아 close , SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 19,500 등락률 +5.01% 거래량 761,451 전일가 389,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 3Q 영업익 523억‥전년비 92.9%↑SK케미칼, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.08%...SK케미칼, 외국인 1만 6563주 순매도… 주가 -0.77% close 등을 차례로 순매도했다.

반대로 이들 종목은 외국인과 기관의 순매수 상위 종목에 올랐다. 외국인은 LG화학과 삼성전자, 삼성SDI, 카카오, NAVER, SK하이닉스, SK케미칼, 삼성바이오로직스 등의 순서로 사들였다. 기관은 KODEX레버리지(3543억원)를 가장 많이 순매수했으며 이어 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 삼성SDI, 카카오, LG화학 순이었다.

한편 일각에서는 최근 시장이 외국인이 주도하는 시장으로 변하고 있다는 의견이 나와 주목된다.

KB증권은 한동안 개인에 밀려 관심 밖이었던 외국인 수급에 대한 관심을 높여야할 때라고 분석했다.

하인환 KB증권 연구원은 "10월 30일 외국인이 코스피에서 9780억원 순매도하고 개인이 1조4140억원 순매수했을 때 코스피는 2.6% 급락했고, 11월 5일 외국인이 1조 1350억원 순매수하고 개인이 1조6220억원 순매도했을 때 코스피는 2.4% 상승했다"고 언급하면서 "시장의 색깔은 외국인이 주도하는 방향으로 바뀌고 있다"고 말했다.

그는 "달러화 약세가 심상치 않다"며 현재 원달러 환율의 최대낙폭(MDD)인 -12% 수준에서 추가 하락할 경우의 코스피 흐름에 주목했다.

하 연구원은 "과거 3번의 사례 중 2번(2004~2005년, 2008~2009년)은 1년간 약 40%의 상승, 다른 1번(2010~2011년)은 약 15% 상승했다"며 "현재 코스피에 대입해본다면 보수적으로 2780선이 가능하다"고 전망했다. 원화의 추가 강세가 가능하다면, 증시 상승 가능성이 매우 높아질 것이라는 설명이다.

반면 원달러 환율이 현수준의 MDD(-12%)에서 반등할 경우(원화 약세), 코스피 흐름은 부진했다. 하 연구원은 "이 경우, 낙관적 시나리오가 현 수준 유지이며 비관적 시나리오는 -20% 하락"이라고 내다봤다.

