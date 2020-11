이낙연 대표 만난 허태정 대전시장 “중기부 존치에 힘 보태주길”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 허태정 대전시장이 이낙연 더불어민주당 대표를 만나 중소벤처기업부의 대전 존치에 힘을 보태 줄 것을 요청했다.

7일 대전시에 따르면 전날 허 시장은 국회에서 이낙연 대표를 면담하고 중기부 존치를 위한 민주당 차원의 협조와 지원을 바랐다.

이낙연 대표와 만난 자리에서 허 시장은 “세종시는 수도권 과밀해소와 국가 균형발전을 위해 건설되는 중으로 비수도권(대전) 소재 공공기관(중기부)이 세종 등으로 이전하는 것은 당초 취지에 맞지 않는다”고 어필했다.

또 “중기부의 세종 이전은 2005년 세종시 설치를 위한 `중앙행정기관 등의 이전계획'에서 대전청사 또는 비수도권에 위치한 기관은 제외한다는 이전기관 선정원칙에도 위배된다”며 “만약 비수도권 지역 간 공공기관 이전이 허용될 경우는 원칙을 상실한 선례가 돼 공공기관 유치 쟁탈전 등 지역 간 갈등을 야기할 수 있다”고 지적했다.

허 시장은 세종시 출범 후 인구와 법인, 기업 유출(대전→세종)로 대전이 겪는 어려움을 토로했다. 그리고 만약 중기부가 세종으로 실제 이전할 경우 중기부와 연관된 산하기관의 세종 이전이 뒤따르면서 지역경제의 침체가 가속화 될 것이라고 강조했다.

그러면서 “대전은 지역의 여·야 정치권, 자치구, 시민단체 등과 뜻을 함께 하고 150만 대전시민과 함께 중기부의 세종 이전이 완전히 철회될 때까지 강고하게 대처해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 중기부는 지난달 16일 행정안전부에 세종 이전 의향서를 제출함으로써 기관 이전을 공식화한 상태다.

행정안전부는 중기부의 의향서 제출에 따라 앞으로 공청회를 열어 국민, 관계전문가 등의 의견을 수렴하게 된다. 이어 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 이전 계획을 수립한 후 최종 대통령 승인을 받아 관보에 고시하는 절차를 밟는다.

