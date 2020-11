"트럼프, 져도 승복 계획 없어"…백악관-대선캠프는 대책 놓고 균열

"트럼프, 선거 판세 유리하지 않다는 점 인정…소송전은 지속"

백악관·대선캠프 관리들, 트럼프와 거리두기 시작…불복 행보에 우려↑

[아시아경제 정현진 기자] 미국 대통령선거에서 열세에 놓인 도널드 트럼프 대통령이 승산 가능성은 낮다고 인식한 것으로 전해졌다. 하지만 여전히 승복선언할 계획도 없다는 입장이다. 외신들은 트럼프 대통령의 당선에만 초점을 맞춰왔던 백악관과 대선 캠프에서 불복 행보에 반대하는 목소리가 나오는 등 내부 균열이 시작됐다고 전하고 있다.

6일(현지시간) CNN방송은 익명의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 최근 측근과의 대화에서 선거에서 지더라도 승복할 생각이 없으며 현재 승복 선언을 할 연설도 계획을 잡지 않고 있다고 보도했다. 이날까지 지속적으로 '사기 선거'를 주장하며 법적 절차를 밟겠다고 해온 만큼 승복은 없다는 게 기본 입장인 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이미 측근들에게 선거 판세가 자신에게 유리하지 않은 쪽으로 흘러가고 있음을 인정했다고 소식통들은 CNN에 밝혔다. 다만 이를 대외적으로 받아들이는 것을 거부하고 지속적으로 소송을 제기하면서 사기 선거 주장도 이어나가고 있는 것이다. 트럼프 대통령 측근들은 대통령이 승복을 고려하기 전까지 모든 법적 수단을 다 사용하게 될 것이라고 분위기를 전했다. 한 소식통은 "그(트럼프 대통령)는 싸움 모드에 있다"면서 "싸우는 것이 그에게 이득이 될 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

CNN은 트럼프 캠프에서는 당선에 방점을 찍고 그동안 지내온 만큼 대선 패배 후 삶에 대해 크게 논의해본 적 없었다고 전했다. 트럼프 대통령은 선거 당일 캠프 관계자들에게 바이든 후보가 역사상 최악의 후보라고 지적하면서 "(바이든에게) 지는 것이 결코 쉽지 않다. 그건 내 애기가 아니다"고 말하기도 했다.

패색이 짙어지면서 백악관과 대선캠프에서는 혼란이 크게 일고 있다. 트럼프 대통령이 대선일 이후 모든 법적 절차를 밟겠다고 한 것과 관련해 측근들에게 준비가 제대로 되어 있지 않다고 불만을 토로했다는 소식도 전해졌다.

또 고위 관리들이 일부 트럼프 대통령과 거리두기를 시작하는 모습도 보였다고 CNN은 전했다. 트럼프 행정부의 한 핵심 고문은 이번 대선을 두고 "끝났다"면서 트럼프 대통령이 승복 여부의 문제를 넘어 취할 추가행동을 두고 우려가 일고 있다고 전했다. 그는 트럼프 대통령이 전날 백악관 기자회견에서 한 발언을 듣고 백악관과 대선캠프에서 고개를 절레절레 흔드는 관리들이 다수 있었다고 밝혔다.

트럼프 캠프의 다른 한 고문은 트럼프 대통령이 점점 더 고립되고 있다면서 "이 지점(선거사기 주장)에서 트럼프 대통령은 거의 혼자"라고 전했다. 그는 일부 보좌관과 우군들이 트럼프 대통령이 듣고 싶어하는 얘기를 여전히 하고 있기 때문에 극적인 불복 행보가 지속되고 있다고 설명했다.

일부 백악관 관계자들 사이에서는 언제 어떤 방식으로 트럼프 대통령에게 패배가 다가오고 있다는 현실을 전할지에 대한 논의도 확산하고 있다. 미 정치전문매체 더힐에 따르면 한 소식통은 장녀 이방카 트럼프, 사위 재러드 쿠슈너 등 백악관 선임보좌관, 영부인 멜라니아 트럼프 여사, 미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 이 역할을 맡기에 적합할 것으로 보인다고 봤다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr