[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 6일 서서울어르신복지관에서 어르신을 대상으로 인공지능 로봇 리쿠를 통해 맞춤형 디지털교육을 진행했다.

인공지능 ‘리쿠’는 어르신들에게 모바일 메신저앱 활용법 등을 교육하는 맞춤형 디지털 교육 로봇으로 12월24일까지 양천구내 어르신 복지관 3개소에서 주 2회 진행되는 어르신 디지털 교육을 도맡고 있다.

