더마브랜드 에스트라·아토팜, 베스트 상품의 대용량 한정판

[컬처&라이프부 최정화 기자] '에스트라'가 올리브영 국민보습생활에서 대용량 ‘아토베리어365 크림·로션’을 최초·단독·한정 출시한다. 아토팜이 20주년을 기념해 대표 제품 ‘MLE 크림’을 클래식한 디자인의 대용량 한정판 제품을 선보인다.

메디뷰티 에스트라가 올리브영의 ‘국민보습생활’ 파워팩에 참여한다. 지난 1일부터 오는 29일까지 전국 올리브영 매장과 공식몰에서 전개되는 ‘국민보습생활’은 피부 장벽 강화와 보습 수요가 늘어난 소비자 수요를 충족시키기 위해 마련됐다.

에스트라는 베스트셀러 ‘아토베리어365 크림·로션’을 대용량으로 올리브영 파워팩 기간에 최초·단독·한정 출시한다.

‘아토베리어365 크림·로션’은 피부장벽을 구성하는 지질 성분을 함유한 조성물 원천 특허 획득과 더불어 국내외 저널에 게재된 피부 연구 결과를 브랜드에 적용한 제품으로, 손상된 피부장벽의 기능 강화 효과를 임상으로 검증했다.

특히, 실제 피부 장벽 성분뿐 아니라 구성형태까지 유사하게 구현한 독자적인 기술 더마온(DermaON®, 이하 더마온)을 ‘아토베리어365 크림’ 제품에서는 하얀색 캡슐에 의해 육안으로 확인할 수 있다.

이 밖에도 아토베리어365 ▲수분영양소로 피부 장벽 속 수분을 빠르게 충전하는 ‘하이드로 에센스’ ▲세라마이드 10,000ppm이 함유된 뿌리는 보습제 '크림미스트' 등 다양한 제품에 대해 폭넓은 특가와 체험키트 등 다양한 혜택을 제공한다.

아토팜이 새롭게 선보이는 ‘한정판 MLE 크림’은 원년 MLE 크림 캐릭터를 활용한 레트로풍(복고풍) 디자인의 튜브 타입 패키지가 특징이다. 특히 연약한 아이 피부장벽을 지켜온 대한민국 원조 아기 크림으로써 MLE 크림의 20년 히스토리를 전달하는 일러스트가 더해져 소장 가치를 높였다. 또한 기존 용량 대비 커진 200ml 대용량 제품으로 가용비를 높이고, 튜브 타입 용기에 담아 편리하고 깨끗하게 사용할 수 있을 뿐만 아니라 휴대도 간편하다.

‘MLE 크림’은 육아 커뮤니티를 중심으로 ‘빨간뚜껑 크림’으로 불리며 오랜 시간 엄마들 사이에서 ‘육아 필수템’으로 통하는 제품이다. 독자개발 피부장벽 MLE® 기술을 적용하여, 건조하고 민감한 피부의 피부장벽을 강화하고 피부 보습 및 보호에 도움을 준다. 보습력이 48시간 동안 유지되는 등 탄탄한 제품력으로 ‘한국산업의 브랜드파워 조사(K-BPI)’에서 14년 연속 ‘민감성 스킨케어’ 부문 1위 수상은 물론, ‘화해 뷰티 어워드’에서 베이비&임산부 크림/젤 부문 3년 연속 1위를 수상하기도 했다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr