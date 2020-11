더바디샵, 올해 마지막 멤버십 세일 ‘LYB 데이’

[컬처&라이프부 최정화 기자] 영국의 행동하는 브랜드 더바디샵이 6일부터 7일까지 양일간 전국 매장 및 온라인몰에서 전 제품을 30% 할인하는 멤버십 세일 ‘LYB(LOVE YOUR BODY) 데이’를 실시한다.

LYB데이는 더바디샵 멤버십 회원만을 위해 매년 상하반기에 진행하는 정기 세일로 당일 신규 가입 회원도 동일한 할인 혜택을 받을 수 있다.

‘LYB 데이’에는 더바디샵의 베스트셀러인 화이트머스크, 모링가, 여드름성 피부에 적합한 티트리 오일을 비롯해 요즘처럼 큰 일교차로 민감해지기 쉬운 두피에 영양을 공급하는 신제품 ‘진저 스캘프 세럼’ 등 모든 품목을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

LYB는 자기 자신을 더욱 사랑하자는 취지로 더바디샵의 기업 철학 중 하나인 자아 존중 고취를 위해 만들어진 글로벌 멤버십 프로그램이다. 온라인몰 혹은 앱을 통해 누구나 쉽게 멤버로 가입할 수 있으며 LYB데이 할인 혜택 외에도 포인트 적립, 웰컴 선물, 생일 혜택 등 멤버십 회원만이 누릴 수 있는 다양하고 풍성한 혜택이 가득하다.

한편, 더바디샵은 자연 그대로의 원재료를 지향하며 지구 환경을 보호하는 취지의 캠페인을 펼쳐 나가는 글로벌 뷰티 브랜드로 1976년 영국에서 창립됐다. 현재 전 세계 75개국 2,800여개 매장을 운영하고 있으며 올해 4월에는 업계 최초로 재활용이 가능한 공병에 제품을 담아가는 ‘샤워젤 리필 바(Shower Gel Refill Bar)’를 갖춘 플래그십 스토어 강남대로점을 오픈했다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr