김종인 "안철수, 정권교체 위해 뭘 하겠다는 건지…구체성 없어"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표가 "정권교체를 위해 어떤 역할이라도 하겠다"고 한 데 대해 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 "뭘 하겠다는 건가"라며 받아쳤다.

김 위원장은 6일 오후 국회에서 열린 '서울시민 후보 찾기 공청회' 직후 기자들과 만난 자리에서 "정권교체를 하기 위해 뭘 하겠다는 건가"라며 이같이 말했다.

그는 "정권교체를 하기 위해 뭘 하겠다는 구체적 얘기는 안 하고 막연하게 '정권교체 하기 위해 노력하겠다'는건 항상 하는 얘기 아닌가"라며 "서울시장 안 나가기로 했다는데 뭘 (정권교체를 위해) 어떻게 하나"라고 지적했다.

별도로 안 대표를 만날지 여부에 대해서는 "우리가 공천 룰을 시장 공천 룰을 확정해서 시민이 원하는 방향으로 룰을 정하면 서울시장의 후보 90%는 그 룰에 따라 공정하게 경쟁하면 되지 더이상 다른 얘기를 할 것은 없다"고 말했다.

안 대표가 국민의힘 후보와 시민후보로 단일화하는 안에 대해서 기자가 묻자 "아직까지 그런 얘기를 들어본 적 없다"며 "뭘 하겠다는걸 구체적으로 얘기했어야지 막연하게 정권교체 위해 역할을 하겠다고 하면 딴 짓을 할 수가 없다"라고 말했다.

야권 일각에서는 '완전 국민경선제' 도입 논의도 진행된다. 이에 대해 김 위원장은 "할 수도 있다"면서도 "지금 우리 경선위원회에서 (룰을) 결정해야지 그 다음을 이야기할 수 있는데, 그에 따라서 함께 경선하겠다고 하면 받아들일 수 있다"고 말했다.

