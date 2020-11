[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 생활체육학과 1~2학년 재학생 40명은 6일 대학일자리센터 중소기업탐방 프로그램의 지원을 받아 대구시 대불스포츠센터를 탐방했다.

대불스포츠클럽은 각종 생활체육 관련 대회에서 전국적으로 우수한 성적을 거두고 있는 지역체육시설이다.

동신대 생활체육학과 재학생들은 이번 현장 탐방을 통해 종목별 생활체육 프로그램 운영, 지도방법 등 선진 스포츠 시스템을 경험해보는 시간을 가졌다.

오성록 대학일자리센터장은 “대학 재학 중 기업체 현장 탐방을 통해 전공 관련 다양한 정보를 습득해 진로 탐색을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

