주택금융공사, 부산 영도 봉래산 함지골 환경·안전시설 지원

사회공헌협약, 등산로와 진입계단 계곡구간 생태체험공간·쉼터 조성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF, 사장 이정환)는 부산 영도구에서 영도구(구청장 김철훈)와 함께 ‘봉래산 생태휴식공간 조성’에 관한 사회공헌 협약을 맺고 구청에 기부금을 전했다.

HF공사는 협약을 통해 영도 봉래산 함지골에 등산로 진입계단을 만들어 등산객의 안전을 꾀하고, 계곡 구간에는 데크광장·현무암 판석 등을 설치해 가족 단위 생태체험공간과 쉼터 등 편의시설을 조성할 예정이다.

이정환 사장은 “코로나19로 지쳐있는 지역주민이 봉래산 함지골에서 안전하고 쾌적하게 여가와 휴식을 즐기길 바란다”며 “HF공사는 앞으로도 지역주민이 직접 체감할 수 있는 자연친화적 사회공헌활동을 추진하겠다”고 말했다.

HF공사는 2018년부터 지자체와 협업해 부산지역 내 황령산·장산·백양산의 등산로 정비를 지원하고, 문현금융단지 내 코스모스 꽃밭을 조성하는 등 지역주민을 위한 녹색복지 사업을 벌이고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr