[아시아경제 이민지 기자] 하이록코리아 하이록코리아 013030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 50 등락률 -0.47% 거래량 45,979 전일가 10,700 2020.11.06 13:02 장중(20분지연) 관련기사 6월 4일 코스닥, 4.71p 오른 742.37 마감(0.64%↑)“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”하이록코리아, 조선기자재 테마 상승세에 6.8% ↑ close 3분기 영업이익은 32억8200만원으로 전년동기대비 5.7% 줄었다고 6일 공시했다.

매출액은 316억원으로 같은 기간 7.4% 줄었고, 순이익은 59.3% 감소한 18억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr