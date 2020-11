[리뷰]'내가 죽던 날' 서로의 증인이 된 사람들, 완벽한 연대

영화 '내가 죽던 날' 리뷰

김혜수·이정은 주연

"여성 아닌 우리 이야기"

[아시아경제 이이슬 기자] '네가 남았다.'

깊게 파고든 상처. 어떻게 해도 벗어날 수 없고, 나아지지 않는 상처를 오롯이 이 견뎌내는 하루하루. 세상에 나 혼자 남겨진 것 같은 고통 속에서 몸부림치기를 반복한다. 나는 더이상 나로 존재하지 않기에 세상에서 사라진 것만 같다. 침몰 직전, 완벽한 타인이 내게 말한다. 네가 남았다고.

'내가 죽던 날'(감독 박지완)은 유서 한 장만 남긴 채 절벽 끝으로 사라진 소녀와 삶의 벼랑 끝에서 사건을 추적하는 형사, 그리고 그들에게 손을 내민 무언의 목격자까지 살아남기 위한 그들 각자의 선택을 그린 이야기를 그린 영화다.

소녀가 태풍이 몰아치던 밤, 외딴섬 절벽에 유서 한 장을 남긴 채 사라진다. 오랜 공백 이후 복직을 앞둔 형사 현수는 범죄 사건의 주요 증인인 수녀의 실종을 자살로 종결짓기 위해 장소로 향한다.

소녀의 보호를 담당하던 전직 형사, 연락 두절된 가족, 소녀를 마지막으로 목격한 마을 주인 순천댁을 만나 소녀를 추적해간다. 그가 홀로 감내했을 고통과 마주하고, 이를 통해 자신과 닮아있는 상처를 들춘다.

'내가 죽던 날'은 여성의 적은 여성이라는 혹자들이 주입한 프레임에서 벗어나 완벽한 연대를 보여준다. 이야기를 극적으로 풀어가느라 여성을 바라보는 왜곡된 시선을 그대로 노출하지도 않는다. 상처를 들여다보는 방식도 탁월하다. 영화 속 여성들은 피투성이 된 서로의 상처를 아프지 않게 들추고 위로하며 연대하며 위로를 전한다.

연대가 지닌 힘은 크다. 누군가 날 목격해준 것만으로 충분한 의미를 지니고, 이는 내가, 죽던 나를 스스로 벼랑에서 건져 올릴 만큼 상당하다. 그들은 서로가 서로의 증인이자, 보호자이자, 그 자체로 존재한다. 영화는 이를 역설하며 천천히 관객을 껴안는다.

배우 김혜수가 삶의 벼랑 끝에서 사건을 추적하는 형사 현수 역으로 분하고, 이정은은 순천댁으로 분해 강렬한 연기를 펼친다. 노정의가 사라진 소녀를 연기한다. 김선영, 이상엽, 김태훈, 조현철 등이 제 몫을 충분히 다한다.

누군가 말한다. '여성 서사'를 그린 이유가 무엇이냐고. 묻고 싶다. 왜 '남성 서사'라곤 하지 않느냐고. '여성 서사'라는 말은 남성의 시각이 반영된, 편향된 표현임에 틀림없다. 박지완 감독은 "여성 서사가 아닌, 우리들의 이야기를 했다"고 밝혔다. 보편적 상처와 연대를 그린 이야기에, 여성이 주인공으로 나선 영화라는 설명이다.

'여성 서사'라는 표현은 한국영화 시장이 얼마나 남성 위주로 굳어져 왔는지 잘 보여주는 말이다. 여성 배우가 주연으로 나선 이야기에 투자가 쉽지 않고 큰 공감을 얻을 수 없다는 인식이 시장에 깔려있었다고 볼 수 있다.

이러한 편향된 인식은 아이러니하게도 최근 코로나19(신종 코로나바이러스감염증)로 팍팍해진 극장가에서 가차 없이 깨졌다. '결백', '오케이 마담', '삼진그룹 영어토익반' 등 여성이 주인공으로 분한 다수 영화가 들불처럼 선보이며 꾸준히 관객들의 선택을 받아왔다. 팍팍한 시장에서 민들레처럼 강하게 뿌리 내리며 저력을 입증한 것.

여기에 '내가 죽던 날'이 방점을 찍을 것으로 보인다. 영화에는 많은 사람이 고민한 흔적이 역력하고, 그래서 더 반갑다. 이는 곧 또 다른 희망이다.

영화는 '진짜' 연대를 그려내며 강력한 위로를 전하고, 엔딩크레딧이 올라갈 때까지 여운은 계속된다.

'내가 죽던 날'은 11월12일 개봉. 러닝타임 116분. 12세 관람가.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr