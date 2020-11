"K-뷰티와 보그의 만남"…KOTRA, 'K-뷰티 인 유럽' 개최

웹세미나, 온라인 언박싱, 비즈니스 화상상담 등 진행

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 대한화장품산업연구원과 함께 지난달 29일부터 이달 5일까지 네덜란드 암스테르담에서 ‘K-뷰티 인 유럽 2020’ 행사를 개최했다고 6일 밝혔다. KOTRA는 유럽 공략을 위해 글로벌 매거진 ‘보그 네덜란드’와 손잡고 웹세미나, 온라인 언박싱, 비즈니스 화상상담 등 프로그램을 진행했다.

2017년 프랑스 파리를 시작으로 올해 4회째를 맞은 ‘K-뷰티 인 유럽’ 행사에는 22개 중소·중견기업이 참가했다. 우리 기업은 샘플과 홍보영상을 활용해 유럽 현지 바이어·소비자를 상대로 K-뷰티 체험기회를 제공했다.

지난 29일 웹세미나에서는 최신 K-뷰티 트렌드를 알리고 인공지능(AI)을 접목한 제품, 친환경 소재를 사용한 상품 등을 소개했다. 또한 현지 인플루언서·저널리스트 20명이 한국기업 제품을 언박싱하면서 상품을 설명하는 온라인 행사도 이어졌다.

링커 쳅케마 보그 네덜란드 편집장은 “K-뷰티는 미래지향적일 뿐 아니라 기술 면에서 오히려 유럽을 앞서 있어서 놀랐다”고 소감을 말했다.

지난 4일부터는 이틀 동안 온라인 수출상담회가 진행됐다. 유럽 16개 국가에서 82개 바이어가 참가했다. 현지 대형 유통사인 독일의 뉴플래그, 스페인의 트레이드게이트, 오스트리아의 코스메트리, 네덜란드의 이토스, 바이엔코르프 등이 나서 K-뷰티 제품 구매상담을 했다.

이어 5일에는 보그 구독자 이벤트로 ‘K-뷰티 인 유럽’ 행사를 마무리했다. 참가자들은 인플루언서와 함께 제품을 직접 체험하고 온라인 음악 공연까지 즐겼다.

이길범 KOTRA 유럽지역본부장은 “유럽은 글로벌 뷰티 브랜드가 각축을 벌이고 있는 세계 중심시장”이라며 “K-뷰티의 위상을 높이고 한국제품이 새로운 흐름을 창출할 수 있도록 다양한 마케팅 방식을 도입해 우리 기업을 지원하겠다”고 말했다.

