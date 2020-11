엑세스바이오 자회사 웰스바이오, 코로나19 항원신속진단키트 식약처 수출허가 획득

코로나19 항원신속진단키트 수출 판매 본격화

[아시아경제 구은모 기자] 체외진단 전문업체 엑세스바이오는 자회사 웰스바이오가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원신속진단키트에 대해 식품의약품안전처(MFDS) 수출허가를 획득했다고 6일 밝혔다.

엑세스바이오의 자회사 웰스바이오는 지난 5일 코로나19 항원신속진단키트(careUS™ COVID-19 antigen)에 대해 식품의약품안전처(MFDS) 수출용 허가를 획득해 코로나19 항원진단키트의 수출 판매를 본격화한다.

웰스바이오의 코로나19 항원신속진단키트인 careUS™ COVID-19 antigen는 환자의 검체를 비인두 및 비강으로부터 채취해, 면역크로마토그래피 방법으로 10~15분 이내에 감염 여부를 신속하게 진단해 낼 수 있는 제품이다.

웰스바이오는 코로나19 항체진단키트, 분자진단키트 총 2개의 제품군에 대해 유럽 인증을 보유하고 있으며, 향후 조속한 시일내에 항원신속진단키트에 대해 유럽 인증도 신청할 예정이다.

