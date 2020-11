경북도, 혁신·적극행정 우수 사례에 재난교육·축산분뇨 방안 선정

혁신분야 대상은 '재난교육 사이버 게임으로 훈련 효과 배가'

적극행정은 전국 최초 '기능형 축산분뇨 활용 기술개발' 채택

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도는 6일 도지사 접견실에서 '2020 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회' 시상식을 갖는다. 혁신부문에는 도 안전정책과의 사례, 적극행정부문에는 도 축산정책과의 시책이 각각 대상으로 선정됐다.

'경상북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회'는 도, 시·군 및 지방공기업을 대상으로 도민이 체감할 수 있는 혁신 및 적극행정 우수사례를 발굴해 기관 간 공유하고 확산을 유도하기 위해 마련됐다.

지난 8월부터 한 달간 우수사례를 접수한 결과 혁신 우수사례 33건, 적극행정 우수사례 42건이 제출됐다. 1차 심사(전문가 서면심사 80%, 온라인 국민심사 20%)를 통해 혁신 우수사례 10건, 적극행정 우수사례 8건을 선정했다.

특히, 올해는 광화문 1번가를 통한 온라인 국민심사 방식을 도입해 평가의 객관성과 공정성을 높이는 동시에 국민을 대상으로 도, 시·군 및 지방공기업의 우수사례를 홍보하는 기회도 마련했다는 게 경북도의 설명이다. 2차 심사는 1차 심사를 통과한 18건의 우수사례 담당자들이 직접 심사위원 앞에서 우수사례의 내용과 성과를 발표하는 방식으로 진행됐다.

최종 심사결과 혁신분야에서는 도 안전정책과의 '재난교육 사이버 게임으로 훈련 재미와 효과를 높이다'가 대상으로 뽑혔다. 최우수상은 상주시의 '협업이 돋보이는 보물단지 T/F팀의 활약'과 봉화군의 '여성농업인 힐링캠프 다락(多樂)방'이 각각 선정됐다.

적극행정 분야에서는 도 축산정책과의 '전국최초 기능형 축산분뇨 활용 기술개발로 축산산업 혁신 이루다'가 대상으로 선정되고, 구미시의 '다시 시작! 파이팅 구미 착한 소비운동'이 최우수상에 뽑혔다. 이번 경진대회에서 대상 수상처에는 상패와 포상금 200만원이 수여되고, 최우수상 수상처에는 상패와 포상금 150만원이 각각 수여된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr