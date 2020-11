에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 8.42% ↑

06일 온실가스(탄소배출권) 테마가 전일 대비 3.10% 상승하면서 강세를 보이는 가운데 관련주로 주목받고 있는 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 1,550 등락률 +15.35% 거래량 2,792,501 전일가 10,100 2020.11.06 09:34 장중(20분지연) 관련기사 에코바이오, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 7.6% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 이산화탄소로 수소, 전기를 생산한다! 시기 적절 close 가 전일 대비 8.42% 상승하며 급등하고 있다. 에코바이오는 바이오가스 관련 신재생에너지 사업 영위하는 기업으로 알려져 있다.

[그래프] 온실가스(탄소배출권) 테마 주요 종목 등락률

씽크풀 로보알고리즘 RASSI의 분석에 따르면, 에코바이오의 퀀트 재무 점수는 35.2점으로 온실가스(탄소배출권) 관련 다른 종목 평균 보다 안정성과 수익성 점수가 높아, 테마 내에서 3위를 차지했다. 이는 재무적인 측면에서 에코바이오의 대내외 경제환경 변화에 대한 대응 능력과 효율적인 수익창출 능력이 테마 내 다른 종목에 비해 양호함을 알 수 있다.

[표] 테마내 재무점수 상위 종목

※ 퀀트 재무 점수는 로보알고리즘이 각 기업의 매출액증가율, 자기자본증가율, 부채비율, 유동비율, ROA, ROE 등을 토대로 분석한 결과이다.



