키워드 하나로 연구자·연구실 정보 ‘주르륵’ … ‘스타 라이브러리’ 클릭했더니

UNIST·KAIST·GIST·DGIST 4개 과학기술원 도서관 통합포털시스템 공개 서비스

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 키워드 하나만 치면 연구자나 연구결과와 연구실 이름까지 다 나온다. 기업이 필요한 특허기술의 연구자를 찾아내기 쉬워졌다.

과학특성화 대학교인 국내 4개 과학기술원이 모든 연구자와 연구 정보를 통합검색할 수 있는 시스템 구축을 마쳐 공개 서비스에 들어갔다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)과 한국과학기술원(KAIST, 총장 신성철), 광주과학기술원(GIST, 총장 김기선), 대구경북과학기술원(DGIST, 총장 국양) 등 4개 과학기술원이 공동 구축한 ‘스타 라이브러리(STAR Library)’에서 객관적이고 검증된 연구자와 연구실, 연구성과 정보에 대한 통합검색이 가능해졌다.

스타 라이브러리는 과학기술 정보자원을 수집하고 분석해 연구자의 협업과 융합연구를 지원하기 위해 4개 과학기술원이 공동으로 운영 중인 도서관 포털사이트로, 과학기술정보통신부 지원을 받아 2015년 12월부터 운영하고 있다.

이들 과학기술원은 ‘스타 라이브러리’ 포털사이트를 통해 논문 10만여건, 특허 1만5000여건, 각종 학술활동 6만여건 등 20만여건의 연구 성과 정보를 2019년 하반기부터 일반인들에게 공개했다.

이번 가을부터는 4개 과학기술원 1170명의 연구자(전임교원) 정보와 함께 752개의 연구실 정보까지 통합검색하고 활용할 수 있도록 했다.

이처럼 검증된 통합 연구정보는 대학원 진학을 희망하는 학생과 협력 연구를 원하는 국내외 연구자들, 과학기술원의 분야별 전문가 정보가 필요한 기업과 지역사회 등에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

그밖에 ‘스타 라이브러리’에서는 국내외 연구과제 등 최신 연구 동향도 접할 수 있으며, 4개 과학기술원 소장 자료에 대한 통합검색도 가능하다.

2014년 과학기술원 도서관 간 업무협약 체결을 시작으로, 2017년부터는 연구성과 정보 공유를 위해 KAIST의 연구성과관리시스템(RIMS: Researcher Information Management System)을 표준화해 다른 3개 과학기술원에도 확산·구축했다.

2020년 초에는 4개 과학기술원 총장 간 ‘학술·연구정보 공동 활용을 위한 업무협약’을 체결해 폭넓은 서비스 제공을 위한 기반을 다졌다.

이로써 4개 과학기술원은 과학기술특성화 대학의 학술·연구 성과 등 핵심정보와 경험을 공유할 수 있는 통합 포털 시스템을 공동 구축·운영하게 됐다.

미래지향적 학술·연구 정보서비스를 제공하고 포괄적 정보공유의 토대를 마련해 대학 간 협력의 시너지 효과가 기대된다.

문수복 KAIST 학술문화원장은 “4차 산업혁명 시대 연구환경 변화에 적극적으로 대응하고자 ‘스타 라이브러리’를 바탕으로 연구성과 정보의 공유와 공개를 통해 연구자 간 협업과 융합연구를 지원해 나갈 수 있게 됐다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr