[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 하반기 채용시장이 꽁꽁 얼어붙은 가운데 경남정보대가 재학생·졸업생뿐 아니라 지역 청년들을 위해 맞춤형 취업정보 제공에 나섰다.

경남정보대학교(총장 추만석) 대학일자리센터는 11월 4일부터 5일까지 이틀간 대학 내 민석광장에서 청년들을 위한 일자리 지원 활동을 벌였다.

대학은 학내 민석광장에 청년취업을 위한 원스톱 창구를 개설하고 재학생과 졸업생, 지역의 청년 구직자를 대상으로 전문 컨설턴트가 1대1 개인 맞춤형 취업상담과 컨설팅을 진행했다.

또 취업처 매칭서비스와 구직등록, 대학일자리센터와 청년고용정책 등을 홍보했다.

