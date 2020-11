[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 디지털 IT기술전문교육기관인 ㈜하이미디어아카데미(대표 허미라, 원장 이덕주)는 11월 5일 오후 4시 30분 동명대(총장 정홍섭) 대학본부경영관 3층 총장접견실에서 동명대에 학교발전기금 1000만원을 기부했다.

두 기관은 이날 지역 기업의 청년일자리 창출과 취업 지원을 위한 인력양성 공동 교육을 협약했다. 하이미디어아카데미 측은 대학 발전에 써달라며 기부금 1000만원을 쾌척했다.

