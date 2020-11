[아시아경제 임철영 기자] ◇대사 ▲주교황청대사 추규호 ▲주독일대사 조현옥 ▲주동티모르대사 김정호 ▲주리비아대사 이상수 ▲주마다가스카르대사 손용호 ▲주스위스대사 노태강 ▲주에티오피아대사 강석희 ▲주우루과이대사 이은철 ▲주터키대사 이원익 ▲주투르크메니스탄대사 신성철 ▲주프랑스대사 유대종

◇총영사 ▲주니가타총영사 권상희 ▲주보스턴총영사 유기준 ▲주삿포로총영사 배병수 ▲주샌프란시스코총영사 윤상수 ▲주함부르크총영사 정기홍 ▲주후쿠오카총영사 이희섭

