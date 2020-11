광진구 ‘평화·통일 공감! 어린이 골든벨’ 개최

21일 지역 내 초등학생 대상 ‘어린이 골든벨’ 온라인 개최...16일까지 참가자 모집…참가신청서 작성 이메일로 제출

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 오는 21일 지역 내 초등학생을 대상으로 '평화·통일 공감! 어린이 골든벨'을 개최한다.

이번 행사는 2020년 서울시 평화·통일 교육 공모사업 일환으로 평화·통일에 대한 어린이들의 관심을 유도하고 긍정적 인식을 확산시키기 위해 마련됐다.

‘어린이 골든벨’은 21일 오후 2시부터 광진구청 공식 유튜브 계정을 통해 온라인으로 진행돼 누구나 시청할 수 있으며, 먼저 평화통일 전문가의 강의를 들은 후 문제를 푸는 퀴즈대회 시간을 갖는다.

퀴즈대회에서는 평화·통일 및 북한, 광진구 관련 문제 20문항이 출제, 참가자들은 실시간으로 휴대전화에 정답을 입력해 제출하면 된다.

참가대상은 광진구 내 초등학교에 재학 중인 4~6학년 학생 선착순 100명으로 유튜브를 시청할 수 있는 노트북 또는 데스크탑 컴퓨터와 답변 입력 앱을 설치할 휴대전화를 구비해야 한다.

참여를 원하는 학생은 16일까지 광진구청 홈페이지에 게재된 참가신청서를 작성하여 담당자 이메일로 제출하면 된다.

자세한 사항은 광진구 자치행정과로 문의하면 된다.

참여 학생에게는 출제 예상문제가 사전에 제공되며, 퀴즈대회 결과를 토대로 대상 1명, 평화상 2명, 통일상 7명을 선정해 시상할 예정이다.

김선갑 구청장은 “이번 ‘어린이 골든벨’은 통일이란 개념이 낯설 어린이들에게 통일에 대해 알아가고 이해할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다”며 “관심 있는 어린이들의 많은 참여 바라며, 유익한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

