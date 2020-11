울진군 "관광시설 파격 할인"… 패키지 할인에 지역화폐 20% 환급

내년 1월부터 울진방문의 해 맞아 … 연말까지 근거 마련 조례개정키로

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 내년 1월부터 울진사랑상품권 활용한 관광시설 패키지 할인 및 환급사업을 실시한다고 5일 예고했다.

이번 사업을 통해 2021년 울진 방문의 해를 맞아 관광지를 이용하는 체험객에게 시설 이용료 일부를 카드형 지역 화폐 이용객에게 다시 돌려줌으로서 관광지 활성화는 물론 지역경제에도 도움을 줄 것으로 울진군은 기대하고 있다.

주요 내용을 보면 군민 또는 관광객이 관광시설을 1~3개 패키지로 구입해 이용할 경우 이용료 20%(4개 이상 구입 시 25%)를 할인받고, 결제한 금액에서 또 환급액 20%를 울진사랑카드에 충전받게 된다.

특히 지급받은 금액은 울진군 관내에서만 쓸 수 있도록 함으로써 지역 소·상공인들에게 도움을 줄 수 있도록 했다. 할인과 환급대상 시설은 군 직영시설 4개소(성류굴, 안전체험관, 곤충여행관, 과학체험관)와 민간위탁시설 3개소(왕피천케이블카, 죽변해안스카이레일, 울진아쿠아리움)다.

울진군은 원활한 사업 추진을 위해 오는 12월까지는 할인과 환급 근거 마련을 위한 조례개정과 통합매표 프로그램 구축, 홍보에 주력할 예정이다.

전찬걸 군수는 "지역상품권을 활용한 관광시설 패키지 할인 및 환급사업은 울진군에서 전국 최초로 시행하는 사업"이라며 "사업시행 초기 일부 보완점이 나타 날수도 있지만, 문제점에 대해서는 즉시 보완하여 관광지 및 지역경제 활성화라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡겠다"라고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr