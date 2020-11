동의대 LINC+사업단, 기업과 쌍방향 새로운 가치를 연결하다

산학상생플랫폼 혁신 통해 가치지향적 산·학 성과 ‘브랜드’ 창출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환)는 일찌감치 4차 산업혁명을 대비한 교육 혁신을 단행했다. ‘미래 산업’을 이끌 ‘혁신 인재’ 양성만이 대학이 갈 길이라고 방향을 잡았다.

그 길을 향해 큰 예산을 쏟아부었다. 2016년 교육부의 프라임사업(산업연계교육활성화선도대학사업) 대형 유형에 선정돼 3년간 450억원, 2017년 LINC+사업(사회맞춤형산학협력선도대학육성사업)에 선정되며 5년간 212억원을 투입했다.

융·복합을 강조한 콜라보 교육시스템을 도입하고 단과대학과 학사구조를 개편하는 등 지역 대학 중 4차 산업혁명의 선두주자로서 입지를 강화했다.

이런 변화와 혁신을 바탕으로 2018년 교육부의 대학기본역량진단평가에서도 자율개선 대학에 선정돼 지역의 미래 시대를 위한 교육 혁신 선도대학으로 불렸다.

이 바탕에 ‘혁혁한 전공’을 세운 사업단이 있었다.

동의대는 LINC+사업단(단장 이임건)을 통해 지역사회의 새로운 바람을 일으켰다. 동의대 LINC+사업단의 대학혁신 사례로 먼저 ‘기업’ 분야를 꼽는다.

동의대 LINC+사업단은 혁신적인 산학상생플랫폼을 기반으로 대학과 기업의 가치지향적 내일을 만들어가고 있다.

산학 연계 협력 사업의 고도화를 통해 기업과의 전략적 네트워킹에 초점을 둔 내실 있는 산학협력체제가 구현되고 있는 것이다.

동의대는 기업의 기술개발과 기술이전 사업화, 제품의 고도화 등의 다양한 성과가 창출될 수 있도록 모든 역량을 결집하고 있다. 최근에는 사회적경제기업과의 네트워크, 기업브랜딩 사업 강화 등을 통해 새로운 산학 사례 창출을 이끌고 있다.

동의대 LINC+사업단은 지난해부터 사회적경제기업과의 꾸준한 연계사업 추진을 통해 지역 기업과의 협업을 확대하고 있다.

지역에서 활동하는 다양한 사회적경제기업들과 업무협약을 체결하고, 문화소외지역 대상 문화예술 교육 프로그램 운영, 지역활동가 양성 교육, 지역사회 이해 및 역량 개발 프로그램, 메이커교육, 사회적기업 창업 특강 등 분야별 사회적경제기업 연계 프로그램을 전략적으로 운영했다.

일반 산업체와의 협력사업과 별개로 사회적경제기업과의 네트워크를 확대하면서, 사회적경제 영역 중심의 산학협력모델 또한 만들어가고 있다.

최근 사회적경제 대학협의회가 구성되고 사회적경제 인재 양성의 필요성이 높아진 만큼 동의대는 향후 지역재생과 경제 활성화, 고용창출 등의 분야와 관련된 연계 사업을 지속적으로 추진해 나간다는 전략이다.

동의대는 지역 기업과의 쌍방향 협력을 위한 사업도 지속적으로 운영하고 있다. 동의대 LINC+사업단은 대학이 가진 내부 인프라와 역량을 지역 기업의 제품디자인, 홍보 컨설팅 등을 지원하는 브랜딩 지원 사업을 운영하고 있다.

㈜엘가니의 ‘발락(Balac)’ 브랜드 제품화는 우수한 사례이다. ㈜엘가니는 동의대 LINC+사업단의 기업브랜딩 지원 사업에 참여해 제품 BI와 디자인 개선, 제품 개발 컨설팅 과정 등을 통해 건강 기기 브랜드인 ‘Balac’의 상품성과 시장경쟁력을 높일 수 있는 맞춤형 지원을 받았다.

동의대는 ㈜엘가니와 함께 로고 디자인과 패키지 디자인 제작, 로고 3D프린팅과 각인, 전시용 로고 디자인, 열화상 제품 테스트 지원, 홍보 브로슈어 제작, 제품 전시 영상과 바이럴 영상 제작을 지원했다.

이 과정을 통해 탈착형 저주파 발패드, 복부마사지, 소패드, 대패드, 손목아대, 무릎보호대 등 7종의 제품 등록과 생산을 진행했다.

동의대와 이 기업의 쌍방향 협력으로 개발된 브랜드 제품은 인터넷 쇼핑몰과 홈쇼핑 방송 등을 통해 판매되고 있고, 다양한 유통 활로를 통해 시장 가치를 높이고 있다.

동의대는 기업과의 상생에 초점을 맞춘 협력 사업을 통해 대학의 자립화와 기업 공헌을 실현하고, 기업은 제품의 매출 증대라는 핵심 성과를 창출했다.

동의대 LINC+사업단 이임건 단장은 “일방적인 산학관계를 개선해 지속가능하고 동반성장이 가능한 산학 운영체제를 가동하면서 한층 고도화된 산학 공동체 협력 네트워크를 가시화하고 있다”고 했다.

“동남권 주력 산업의 고부가가치화를 비롯해 사회적경제기업과의 연계 사업도 확산해 지역 경제적 가치와 사회적 가치 실현을 동시에 추구하는 이상적인 모델을 만들어 나갈 계획이다.”

학문·지식·기술의 보고인 대학과 산업 전선에서 생존 ‘전투’를 벌이고 있는 기업과의 창조적 만남을 지휘하고 있는 동의대 LINC+사업단 수장의 말이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr