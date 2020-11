"매월 30% 할인 쿠폰 발급" CU,구독 쿠폰 서비스 론칭

9개 카테고리 110여 가지 상품 중 할인 받고 싶은 상품 직접 선택

월 5회 이상 구매한다면 구독이 이득, 차별화 서비스 내놓을 것

[아시아경제 임혜선 기자] CU가 매월 구독료를 지불하면 상품을 할인 받을 수 있는 ‘구독 쿠폰 서비스’를 5일부터 시작한다.

CU 구독 쿠폰 서비스는 고객이 할인 받고 싶은 카테고리의 월 구독료를 정기 결제하면 해당 카테고리의 할인쿠폰이 CU의 멤버십 앱 ‘포켓CU’에 매월 발급되는 CU만의 구독 서비스다.

고객이 GET아메리카노의 월 구독료(2000원)를 정기 결제하면 고객에게 한달 동안 사용 가능한 할인쿠폰이 매월 발급되고 고객들은 이를 사용해 구매할 때마다(1일 1회) 30%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

이번 달에 할인쿠폰을 구독할 수 있는 카테고리는 도시락, 샐러드, 마카롱, 커피 등 9개 카테고리의 총 110여 가지 상품이다. 이 중 GET커피와 생수는 연중 상시 할인쿠폰 발행 대상 품목이다. 구독료는 카테고리별 대표 상품 한 개 가격 수준으로 정기 결제 대신 한 달만 신청해 사용해보는 1회 결제도 가능하다.

CU 구독 쿠폰 서비스의 가장 큰 장점은 최대 30%라는 파격적인 할인율에 있다.

CU 측은 "GET아메리카노 기준 한 달에 5회 이상만 쿠폰을 사용한다면 구독료 이상의 할인을 받은 셈이며, 만일 30일 모두 쿠폰을 사용한다면 쿠폰 가격의 구독료의 5배에 달하는 금액을 절약할 수 있다"면서 "통신사 할인이나 CU 멤버십 적립 혜택까지 적용하면 할인 폭은 더욱 커진다"고 설명했다.

CU가 구독 쿠폰 서비스를 내놓은 것은 고객이 직접 상품을 고를 수 있는 차별화된 구독 서비스로 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해서다. CU의 구독 쿠폰 서비스는 특정 상품을 지정해 할인 혜택을 제공하는 교환권 형태의 기존 구독 서비스와 달리 큰 카테고리만 지정하면 그 안의 다양한 대상 품목 중 고객이 원하는 상품을 자유롭게 선택할 수 있다.

CU는 구독 쿠폰 서비스가 고객들의 점포 방문 빈도와 추가 구매를 이끌어 가맹점의 수익성 제고에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr