온라인으로 만나는 '다산 지혜와 리더십'

동대문구, 동대문 다산 시민대학 수강생 40명 선착순 모집...12~27일 온라인 수업 진행…정약용의 사상과 철학 등 알찬 강의 구성

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 다산 정약용의 삶과 철학을 돌아보는 ‘동대문 다산 시민대학’에 참여할 수강생을 모집한다.

동대문 다산 시민대학은 다산 전문 교육기관인 다산 연구소에서 강의를 맡아 코로나19 감염 확산 방지를 위해 줌(ZOOM)을 활용한 온라인 수업을 진행한다.

구민 또는 지역내에서 사업장을 운영 중이면 누구나 신청이 가능, 강의기간은 12일~27일 매주 목·금 오후 2~4시다.

모집인원은 40명으로 10일까지 선착순 모집, 수강 희망자는 동대문구 누리집(구민 참여→온라인 신청) 또는 전화로 신청할 수 있다.

이번 강의는 ▲다산에게 배우는 삶의 지혜 ▲다산 목민 리더십 ▲다산의 차 생활 등 총 6강으로 구성돼 있으며, 다산의 지혜와 생활을 만나볼 수 있는 알찬 강의로 마련됐다.

유덕열 동대문구청장은 “다산 정약용의 사상은 현 시대를 살아가는 우리에게 삶의 지혜를 알려주고 어려움을 극복하는 힘을 줄 것”이라며 “앞으로도 구민과 지역사회 발전을 위한 평생교육 프로그램을 발굴해 구민의 평생학습 욕구를 해소할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.

