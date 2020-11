[아시아경제 이민우 기자] 심텍홀딩스 심텍홀딩스 036710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,410 전일대비 70 등락률 +2.99% 거래량 460,367 전일가 2,340 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 심텍, 3Q 영업익 307억…전년比 4558%↑유망주, 성장주 미리 알려주는 주요공시 100% 활용법 심텍홀딩스, 심텍 주식 200만주 처분 결정 close 는 지분 100%를 소유한 성진사와 시니어파트너즈를 흡수합병한다고 4일 공시했다. 신주를 발행하지 않는 무증자 흡수합병이다.

심텍홀딩스 측은 "인쇄회로기판(PCB) 제조 및 판매 이외의 자회사와 합병을 통해 사업 다각화 및 경영 효율성을 제고하기 위해 합병했다"고 설명했다.

