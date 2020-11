유아·초등학생, 자연정화 식물 이용해 정서 발달과 환경에 대한 관심 일깨워

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 관내 어린이집, 유치원, 초등학교 5~6학년을 대상으로 원예 체험활동 프로그램을 운영하기 위한 교육생 모집을 한다고 4일 밝혔다.

이번 교육은 공기정화 식물을 활용해 원예 체험활동을 하면서, 어린이들의 신체적, 정서적 발달을 하고, 오감발달과 소근육 활용을 높여 스트레스 치료에도 도움이 되는 교육이다.

고흥군 농업기술센터는 2013년도부터 어린이들의 농업과 환경에 관한 관심을 일깨우는 교육을 운영해 오고 있으며, 화초심기, 수경 식물 물고기 어항 만들기 등 다양한 프로그램을 운영해 왔다.

교육생 접수는 4일까지 완료했으며, 교육 기간은 오는 9일부터 13일까지 5일간 운영된다.

자세한 교육문의는 농업기술센터 작목연구팀에서 가능하다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr