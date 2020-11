환경부 '미래차 추진단' 출범…"전기·수소차 보급, 수소충전소 확충"

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 4일 오후 정부세종청사에서 홍정기 차관 주재로 '미래차 추진단' 첫 회의를 개최했다.

회의에는 홍정기 환경부 차관을 비롯해 생활환경정책실장, 대기환경정책관 등이 자리했고 지역 환경청장(8명)은 영상으로 참석하였다. 미래차 추진단 회의는 전기차·수소차의 보급 확산과 충전인프라의 신속한 구축을 위해 차관 주재로 매주 열린다.

이번 회의에서는 수소충전소의 구축사업의 추진현황을 점검하고, 구축 가속화를 위한 제도개선 및 홍보계획을 논의했다.

환경부는 미래차 추진단 출범과 함께 '수소충전소 구축 지원 TF'를 구성해 수소충전소 구축사업 관리를 강화할 계획이다.

지난 8월부터 수소충전소 구축 지원을 위해 운영 중인 '미래차충전소 현장지원팀'을 수소충전소 구축 지원 TF로 확대해 제도 개선, 사업관리, 부지발굴, 안전성 홍보 등 충전소 업무 전반에 대한 관리를 강화한다.

아울러 수소충전소 구축에 환경청의 역할을 강화할 계획이다. 충전소 구축사업에 대한 '청장 담당제'를 통해 관할지역 중요사업들을 책임감 있게 관리토록 하고 지역차원의 홍보도 추진할 계획이다.

홍 차관은 "미래차 보급과 충전인프라 구축이 원활히 추진될 수 있도록 미래차 추진단 회의를 통해 면밀히 살펴보겠다"며 "수소충전소의 차질 없는 구축을 위해 현장 중심으로 철저히 점검하고 관리해 주기를 바란다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr