"우린 크게 이기지만 그들이 훔쳐가려 한다"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 대통령선거 개표가 진행되는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 대승을 거두었다면서 곧 성명을 통해 입장을 내놓겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트위터를 통해 "우리는 크게 이기고 있다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "그들이 선거를 빼앗아가려고 시도하고 있다"면서 "우리는 절대 그렇게 하도록 내버려두지 않을 것"이라고 적었다.

이어 각 주별로 우편투표 용지가 투표소에 도착하는 시점을 달리한 점을 고려한 듯 "투표소가 문을 닫은 뒤엔 표를 던질 수 없다"고 강조했다.

