[특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'

[아시아경제 오주연 기자] 미국 대선이 초박빙에 치달으면서 두 후보와 관련된 업종 희비가 엇갈리고 있다. 대표적인 게 친환경 관련주다. 도널드 트럼프 대통령이 경합지역에서 우세한 모습을 보이면서 조 바이든 후보 당선시 대표 수혜주로 지목된 친환경 관련주들이 급락했다.

4일 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시19분 기준 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 4,950 등락률 -10.57% 거래량 14,314,886 전일가 46,850 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 주가 4만 6700원 (-0.32%)… 게시판 '북적'서학개미 차세대 성장株 담고, 동학개미 신재생에너지 베팅한화솔루션, 주가 4만 6400원.. 전일대비 -0.75% close 은 전 거래일 대비 10.68% 급락한 4만1800원에 거래됐다. 한화솔루션은 지난 9월 7일 장중 5만2300원까지 올랐던 주가가 25일 3만5150원으로 32.88% 급락했지만 추석 연휴를 지나면서 바이든의 지지율이 우세하자 다시 상승세를 보이며 4만원대로 올라섰다. 지난달 30일 4만3700원에 장을 마쳤던 한화솔루션은 11월 첫 거래일 6% 이상 급등하면서 4만6750원을 기록한 바 있다.

풍력발전 타워 전문 제조사인 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 97,300 전일대비 12,200 등락률 -11.14% 거래량 1,468,701 전일가 109,500 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까서학개미 차세대 성장株 담고, 동학개미 신재생에너지 베팅트럼프 vs 바이든, 엇갈리는 국내 수혜 종목은 close 역시 이날 10% 이상 급락했다. 씨에스윈드는 전 거래일 대비 11.51% 하락한 9만6700원에 거래됐다. 지난 7월 초 4만2000원이었던 씨에스윈드 주가는 9월초 장중 14만원대까지 3배 이상 상승한 바 있다. 이후 10만원대에 거래됐지만 이날 다시 9만원대로 밀렸다.

LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 3,300 등락률 -5.97% 거래량 327,806 전일가 55,300 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 LS전선 해킹 방지용 광케이블 개발…양산준비 완료[e공시 눈에 띄네]코스피-23일LS엠트론, 中 종속회사 510억원 현금출자 close 와 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 1,900 등락률 -3.69% 거래량 163,929 전일가 51,500 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 엘에스일렉트릭, 3분기 영업이익 218억원…전년동기대비 59%↓LS일렉트릭, '고객 소통강화' 온라인 가상 전시회 27∼29일 개최바이든에 녹색불 켠 그린株 close 은 해상풍력 성장 가능성이 부각되면서 지난달 30일 대비 2일 주가가 각각 3.67%, 1.01%씩 올랐지만 이날은 전 거래일 대비 6%, 3% 이상씩 하락했다.

이외 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 2,790 전일대비 300 등락률 -9.71% 거래량 36,691,474 전일가 3,090 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 신성이엔지, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.5%탄소 이제는 저장합니다! 국내 최초 친환경 ‘이 기업’!신성이엔지, 주가 3090원.. 전일대비 3.34% close 는 10.03% 급락했고 윌링스 윌링스 313760 | 코스닥 증권정보 현재가 14,900 전일대비 1,150 등락률 -7.17% 거래량 88,016 전일가 16,050 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 윌링스, 밥솥 테마 상승세에 7.23% ↑자! 태양광 한번 더 갑니다! KS인증 취득! 사업 본격화!!태양광 어디까지 봤니? 창문에서 발전한다면?? close , 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 33,050 전일대비 3,850 등락률 -10.43% 거래량 1,177,477 전일가 36,900 2020.11.04 14:49 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-29일현대에너지솔루션, 태양광에너지 테마 상승세에 5.42% ↑태양광 어디까지 봤니? 창문에서 발전한다면?? close 등은 6.25%, 11.65%씩 급락했다.

바이든 후보는 환경 규제를 강화하고 청정에너지 인프라에 집중하겠다는 공약을 내세우고 있는 만큼 국내외 친환경 관련주들은 그동안 바이든 후보의 지지율 상승세와 함께 강세를 보여왔다. 국내에서는 전달 정부의 '그린뉴딜' 정책에 힘입어 상승했던 관련주들이 미국 대선을 앞두고 또 다시 탄력을 받기도 했다.

그러나 트럼프의 당선 가능성이 크게 유입되면서 실망 매물들이 출회되고 있다.

