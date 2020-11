인천시, 2021년 본예산 11조9천억원 편성…'인천형 뉴딜' 집중 투자

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시의 2021년도 예산안은 올해 보다 6.0% 늘어난 11조 9399억원 규모로 편성됐다. 인천형 4대 뉴딜 사업 및 친환경 자원순환, 원도심 활성화 등 현안 해결에 집중 투입된다.

시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복과 새로운 인천 도약에 중점을 두고 2021년도 예산안을 마련해 시의회에 제출했다고 4일 밝혔다.

내년 예산은 2020년도 본예산 11조 2617억원과 비교하면 6.0% 늘어난 것으로 역대 최대 규모다.

시는 지방세 증가율 둔화 등 재정 여건이 좋지 않은 상황이지만 코로나19 장기화에 따른 지역경제의 어려움을 고려해 예산 규모를 늘리고 적극적인 재정 운용을 추진할 방침이다. 이를 위해 내년에는 5045억원의 지방채도 발행(상환액을 고려한 지방채 순증액은 1850억원)할 예정이다.

지방채 확대 발행과 함께 세출 구조조정 노력도 병행해 행정경비와 행사·축제 예산을 삭감하는 동시에 재정민주주의 실현을 위한 참여예산은 290개 사업, 402억원 규모로 확대 추진한다.

인천시의 내년 채무액은 2조 1247억원으로 예산 대비 채무 비율은 올해 16.3%에서 내년 16.4%로 소폭 높아질 것으로 전망됐다.

내년도 예산안은 디지털·그린·바이오·휴먼 등 4대 인천형 뉴딜 사업의 조속한 추진과 도시기본기능 증진, 시민안전 강화, 지역경제 활력제고, 원도심 활성화 등 4대 지역현안 해결을 위해 집중 투자할 방침이다.

인천형 4대 뉴딜 사업에 805억원이 배정됐고 친환경 자원순환, 상·하수도, 도로 등 도시의 기본적인 기능을 증진하기 위해 5839억원을 투입한다. 원도심 활성화 4171억원, 지역경제 활력 제고 1636억원, 코로나19 극복과 시민안전 강화 사업에1161억원이 편성됐다.

박남춘 인천시장은 "2021년은 코로나19 위기를 극복하고 지역경제가 재도약하는 시점"이라며 "2021년도 예산을 통해 정부의 한국판 뉴딜에 부응한 인천형 4대 뉴딜을 성공적으로 추진할 토대를 마련하고 4대 지역 현안 해결에도 가시적인 성과를 내겠다"고 밝혔다.

