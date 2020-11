"재미있는 콘텐츠로 승부" SSG닷컴, V커머스 강화한다

유튜브 크리에이터 기획한 상품 단독 판매

라이브커머스 운영 통해 상품 소개

[아시아경제 임혜선 기자] SSG닷컴이 V커머스를 강화한다. 유튜브 크리에이터가 기획한 상품을 단독 판매해 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 소통을 늘리는 한편 라이브커머스 ‘쓱라이브’ 운영을 통해 상품을 소개한다는 방침이다.

SSG닷컴은 오는 5일부터 CJ ENM의 1인창작자 지원 사업 다이아 티비와 협업해 유튜브 크리에이터가 기획한 상품을 단독 판매한다고 4일 밝혔다.

첫 상품은 216만 구독자를 보유한 ‘꿀키’가 개발한 핫도그 2종이다. '할라피뇨·체다치즈'와 '고구마·모짜렐라' 맛으로 쫀득한 반죽과 육즙 가득한 소시지가 특징이다. 쉬운 요리법 소개로 인기를 끈 유튜브 크리에이터가 간단하게 먹을 수 있는 간식을 떠올리다 차별화된 핫도그 상품화에 직접 나섰다. 이 상품은 SSG닷컴의 ‘쓱배송’과 ‘새벽배송’으로 주문 가능하다.

SSG닷컴은 2주 간격으로 새로운 상품을 계속해서 내놓을 예정이다. 오는 19일에는 구독자 125만의 홍천군 홍보대사 ‘산적TV 밥굽남’이 소개하는 ‘홍천 찰옥수수’와 ‘강원 명이나물’을, 다음달 3일에는 구독자 148만의 먹방 크리에이터 ‘입짧은햇님’이 추천하는 상품 판매에 나선다.

SSG닷컴 측은 "영상 매체에 익숙한 MZ 세대와의접점을 넓히고 젊은 고객층을 유입하기 위해 다이아 티비와 협업을 결정했다."면서 "두터운 팬층을 보유한 크리에이터가 소개하는 상품을 구매할 수 있는 유일한 채널로 만들어 ‘팬슈머'를 확보할 것"이라고 설명했다.

한편, SSG닷컴은 V커머스 강화를 위해 대한민국 쓱데이를 통해 최초로 선보인 라이브커머스 ‘쓱라이브’ 운영도 지속할 방침이다. 지난달 26일부터 시작한 행사에서 6일간 오전, 오후 일 2회 라이브커머스를 처음으로 선보였다. SSG닷컴은 오는 6일 이마트 매장 전단 상품을 실시간으로 소개하는 라이브 방송 콘텐츠도 새롭게 선보일 예정이다. 쇼호스트가 이마트 매장을 돌아다니며 대표 상품 소개를 진행한다. 또한 11월에도 추가적으로 브랜드와의 협업을 통해 다양한 포맷의 라이브커머스를 실시할 계획이다.

한동훈 SSG닷컴 플랫폼기획담당 상무는 “소비자들이 영상 콘텐츠에 익숙해지며 상품 소개도 소위 ‘예능’만큼 재미있는 내용을 기대하는 경향이 있다”며 “영상 크리에이터와 연계해 팬슈머를 확보하고 자체 라이브커머스를적극 육성해 개성 있는 콘텐츠로 매출 확대에 나설 것”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr