고흥군의회, 제293회 제2차 정례회 개회

2020년도 행정사무 감사 및 2021년도 예산안 심의 등

[고흥=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군의회는 3일부터 내달 17일까지 45일간의 일정으로 올해 마지막 회기인 제293회 제2차 정례회를 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 정례회에서는 2021년도 군정 주요 업무계획 보고 및 2020년도 행정사무 감사를 실시하고 이후 2021년도 예산안과 부의된 조례안 등을 심의한다.

특히, 상임위원회별로 실시되는 행정사무 감사는 12일부터 20일까지 9일간 군정 전반에 대해 심도 있는 감사가 진행되고, 철저한 점검으로 잘못된 부분에 대해서는 시정요구와 제안을 할 예정이다.

오는 23일 제8차 본회의에서는 송귀근 군수로부터 2021년도 예산안에 대한 시정연설을 들은 후 본격적인 예산안 심사에 착수한다.

송영현 의장은 개회사를 통해 “이번 정례회가 올 한 해를 차분히 마무리하고 군민 행복을 위해 새로운 각오를 다지는 의욕적인 회기가 될 수 있도록 의회와 집행부가 최선을 다해주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

