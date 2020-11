한화투자증권, 생애주기별로 하는 '평생 돈 공부' 출간

[아시아경제 금보령 기자] 생애주기에 맞춰 돈을 공부할 수 있는 책이 나왔다.

한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 1,785 전일대비 5 등락률 +0.28% 거래량 369,050 전일가 1,780 2020.11.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한화투자증권, 비대면 국내·해외주식 이벤트…위탁수수료 할인휴대전화로 얼굴 사진 찍고 계좌 만든다한화투자증권 "연말까지 매매수수료 인하합니다" close 은 '온 가족이 함께 보고 나눠 보는 평생 돈 공부 시리즈'를 출간했다고 3일 밝혔다.

평생 돈 공부 시리즈는 생애주기별로 알아야 할 금융지식 및 재테크 노하우를 담고 있다. 총 네 권으로 구성돼 있다. 각 책은 미성년 자녀, 사회 초년생, 월급 생활자, 퇴사 준비자 등에게 도움이 될 내용을 포함하고 있다.

'18세 이전에 알아둬야 할 생애 첫 돈 공부'는 3세부터 성인이 되기 전까지 알아야 할 금융지식을 소개한다. 돈 관리에 익숙하지 않은 부모도 책을 통해 자녀에게 금융교육을 지도할 수 있도록 돕는 내용을 담았다.

사회 초년생들을 위한 '돈을 벌기 시작한 사회 초년생을 위한 돈 공부'는 직장생활을 시작한 이들에게 금융 지식, 현명한 월급 관리 방법 등을 소개한다.

'돈을 모으고 불려야 하는 월급 생활자를 위한 돈 공부'는 1인 생활자, 맞벌이 부부 등 상황별로 실속 있게 돈을 관리하는 방법을 알려준다. 생활비를 아끼는 방법부터 종잣돈 만들기를 도와주는 예·적금, 보험, 투자 등 각종 정보로 구성됐다.

퇴사 준비자를 위한 '세컨 라이프(Second life)를 위한 창업·퇴사 준비 돈 공부'는 부업과 월급 외 고정 수입을 만들 방법, 퇴사 전 확인해야 할 것 등을 소개한다. 카페, 인터넷 쇼핑몰, 셀프 빨래방, 1인 출판사 등 업종별 창업 방법과 비용 등도 자세하게 안내한다.

한종석 한화투자증권 경영지원본부 상무는 "고객의 삶에 도움을 주는 금융이해력 중심의 콘텐츠를 꾸준히 제작해 온 것이 전자책에 이어 종이책으로도 발간하게 됐다"며 "이 책이 많은 이들의 금융 고민을 해결해주길 바란다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr