도서관 ON&OFF '서대문 책으로 축제' 온라인 개최

온라인 통한 그림책 극장, 작가Talk방 등 다양한 프로그램 마련

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 3일부터 8일까지 서대문구립도서관 유튜브 채널을 통해 ‘도서관 ON&OFF’를 주제로 ‘2020 서대문 책으로 축제’를 개최한다.

매년 서대문독립공원과 구립이진아기념도서관 일대에서 진행돼 왔던 축제가 올해는 사회적 거리두기를 유지하면서 동시에 새로운 가능성을 제시하기 위해 기획 전시 외에는 전면 온라인으로 진행된다.

4일부터 7일까지는 이진아기념도서관 내 곳곳에서 축제를 알리는 ‘그래도 세상은 아름다운 블루’ 기획 전시가 열린다. 친환경 예술 작가들의 힐링 메시지를 담은 작품들이 전시되며 감상을 위해 온라인 해설 영상도 제공된다.

5일 오후 2시에는 유튜브 실시간 라이브를 통해 서대문구 도서관 중장기발전계획 연구 결과를 구민들에게 보고하고 향후 도서관의 새로운 역할에 대해 고민하는 포럼이 진행될 예정이다.

이어 이날 오후 4시에는 어린이들을 위한 ‘집 콕 독서를 위한 한 책, 책놀이’가 마련된다. 북아트 체험 프로그램으로 참여자들은 사전 배부된 키트를 통해 각자 집에서 온라인으로 수업에 참여한다.

6일 오전 11시에는 한기현 작가와 함께하는 ‘그림책 극장’이, 오후 1시와 3시에는 조영주 작가, 전건우 작가와 소통할 수 있는 ‘작가Talk방’ 시간이 준비돼 있다.

이들 프로그램은 다음날인 7일에도 미우, 김준영, 명로진 작가 등과 함께 열린 예정이다.

문석진 서대문구청장은 “시간과 공간을 뛰어넘어 책과 함께하는 즐거움을 느끼고 포스트 코로나 시대 독서 문화의 새로운 가능성을 찾는 ‘책으로 축제’가 되길 기대한다”고 말했다.

자세한 내용은 구립이진아기념도서관과 서대문구청 민관협치과로 문의하거나 ‘서대문 책으로 축제’ 홈페이지를 참고하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr