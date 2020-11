"돌봄교육 지자체 이관 중단하라"…민주노총 학비노조, 오는 6일 총파업

[아시아경제 정동훈 기자, 박준형 인턴기자] 전국민주노동총연맹(민주노총) 서비스연맹 전국학교비정규직노조(학비노조) 서울지부는 돌봄교실 체계의 지방자치단체 이관을 중단할 것을 요구하며 오는 6일 총파업을 열겠다고 밝혔다.

3일 민주노총 학비노조 서울지부는 서울 종로구 서울시교육청 앞에서 ‘온종일돌봄특별법’을 반대하며 전국돌봄파업 선포 및 교육감을 규탄하는 기자회견을 열었다.

‘온종일돌봄특별법’은 교육부, 보건복지부, 여성부 등 각 부처별로 운영되던 돌봄 체계를 범정부 차원에서 통합하고, 국가와 지자체에서 돌봄 서비스를 총괄하겠다는 골자다. 민주노총은 돌봄교실의 지자체 이관을 중단하고 돌봄전담사를 전일제로 전환할 것을 요구하며 오는 6일 총파업을 공표했다. 민주노총에 따르면 전국의 1만 3000명의 돌봄전담사 중 절반 이상이 이번 파업에 참가한다.

기자회견에 참가한 이미선 민주노총 학비노조 서울지부장은 "우리 사회에서 이제 돌봄노동자를 필수노동자라고 말하지만 학교에서 돌봄노동자는 그림자"라며 "그렇기에 지자체 이관으로 내몰려는 것 아니겠냐"고 말했다. 이어 "선생님과 아이 모두 안전하게 하는 돌봄교실을 만드는 것이 저희의 바람"이라며 "학교 노조가 끝까지 함께 하겠다"고 말했다.

서울시 교육청 소속 안상미 돌봄전담사는 "코로나 2.5단계에서도 돌봄교실은 문 닫지 않았지만 이제 파업만 남았다"며 "6일 총파업까지 가지 않도록 당국이 책임 있는 답변을 내놓아야 할 것"고 당국에 촉구했다.

민주노총은 돌봄교실의 지자체 이관을 즉각 중단하고 온전한 공적 돌봄시스템을 구축할 것을 요구했다. 또한, 현재 시간제를 8시간 전일제로 전환하기 위한 예산 확보를 촉구했다.

