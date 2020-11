CU, 재미 100배 키운 ‘백배로데이’ 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] CU는 다가오는 빼빼로데이를 겨냥해 재미가 백배로 돌아오는 ‘백배로데이’를 주제로 인스타그램 라이브방송(이하 라방)을 진행한다.

CU는 오는 6일 오전 11시 CU의 공식 인스타그램 계정을 통해 위메프오 앱에 입점한 CU에서 빼빼로데이 기획상품을 구매할 수 있는 위메프오 CU 배달 이용권을 판매한다.

이번 라방을 통해 판매되는 CU 배달 이용권은 1만원권 6900장(선착순)으로, 11%(8900원)에서 최대 100%(0원)까지 파격적인 할인가로 만나볼 수 있다.

또한, 이날 라방에는 BGF리테일 소속 MD(상품 기획자)가 직접 출연해 고객들이 점포를 방문하지 않고도 CU 빼빼로데이 기획 상품의 구성과 특징을 알 수 있도록 상품 언박싱도 진행한다.

CU는 이번 빼빼로데이 상품들 중 20여 가지를 영화, 게임, 의류 등 다양한 업계와 콜라보 상품으로 준비했다.

CU는 보온 내의류 구매가 많아지는 11월을 겨냥해 속옷업체 BYC와 협업한 ‘BYC 빼빼로 패키지’을 업계 단독으로 출시한다. 해당 상품은 런닝, 빨간내복 등 BYC의 대표 의류를 패키지에 디자인했으며, 상품에 따라 BYC 온라인몰에서 사용할 수 있는 11% 할인쿠폰 및 핫팩이 동봉된다.

멀티플렉스 메가박스와 콜라보한 ‘CU 메가박스 빼빼로 쇼핑백’ 안에는 3가지맛 빼빼로와 메가박스 영화 2000원 할인쿠폰이 들어있으며, ‘CU 메가박스 종합선물세트’에는 인기 과자와 메가박스 팝콘(레귤러 사이즈) 교환권이 들어있다. 공정배달앱 위메프오와 콜라보한 ‘위메프오 빼빼로’에는 상품에 따라 위메프오에서 CU 배달 주문 시 사용 가능한 3000원 또는 5000원 할인권을 넣었다.

CU에서만 만나볼 수 있는 공식 라이선스 굿즈를 넣은 기획상품들도 대거 출시된다.

CU와 라인프렌즈가 손잡고 출시하는 ‘카트라이더 빼빼로’에는 라인프렌즈와 파트너십을 맺은 주식회사 넥슨의 대표 레이싱게임 카트라이더의 인기 캐릭터 미니 등신대 또는 캐릭터 자석이 들어있다. 프리미엄 아이스크림 바르도와 콜라보한 ‘바르도 빼빼로 쇼핑백’에는 바르도의 시그니처 입술 모양이 디자인된 엽서를 넣었다.

‘곰표 빼빼로 기획세트’에는 상품에 따라 곰표 브랜드의 캐릭터인 ‘표곰이’가 디자인된 엽서, 수첩, 컵받침대가 각각 포함된다. 즉석사진 자판기 ‘인생네컷’과 협업한 ‘스틱과자 선물세트’에는 어디서든 예쁜 사진을 남길 수 있는 토퍼가 동봉된다.

또한, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 비대면 선물을 준비하는 고객들을 위한 택배 균일가 이벤트도 이달 11일까지 진행한다. 전국 CU에서 빼빼로데이 행사 상품을 구입하고 이를 ‘CU끼리 택배’를 통해 배송하면 무게나 지역(제주/도서지역 제외)에 관계 없이 균일가 1000원으로 이용 가능하다.

진영호 BGF리테일 상품본부장은 “CU는 라방, 택배, 배달앱 등 언택트 채널을 통해 코로나 상황에도 고객들이 안전하게 마음을 주고 받을 수 있도록 다양한 상품과 이벤트를 준비했다”라며 “코로나19가 장기화되면서 침체된 사회적 분위기 속에 고객들에게 작은 일상 속 즐거움을 줄 수 있는 이벤트들을 지속적으로 고민해 나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr