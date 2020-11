[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 금융소비자보호부문 임직원 봉사단이 경기도 양평군 청운면 다대리에 위치한 자매결연 농가를 찾아 일손돕기를 실시했다고 3일 밝혔다.

임직원 봉사단은 일손부족의 어려움을 겪고 있는 농가를 찾아 가을 김장무 수확 작업을 돕고, 주변 환경미화 작업을 하며 구슬땀을 흘렸다.

강문철 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 “코로나19로 외국인 노동자의 출입국이 어려워짐에 따라 일손이 부족한 농가에 도움이 되고자 일손돕기에 참여하게 됐다”며 “농협은행은 지역사회의 동반자로서 앞으로도 농촌사회에 도움이 되는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr