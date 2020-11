매년 5월16일~6월30일은 '참문어 금어기'

'수산자원관리법 시행령' 개정안 3일 국무회의 통과…내년부터 시행

'금지체중' 대신 '금어기' 신설

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 내년부터는 매년 5월16일부터 6월30일까지 46일간 참문어의 포획·채취가 금지된다. 다만 시·도지사는 고시를 통해 참문어의 산란기인 5월 1일~9월 15일 중 46일 이상을 금어기로 따로 설정할 수 있다.

해양수산부는 참문어 자원 보호를 위해 금어기를 신설하는 내용을 담은 '수산자원관리법 시행령' 일부개정안이 3일(화) 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 이는 2021년부터 시행된다.

참문어는 우리나라 서·남해안에 주로 서식하며 지역에 따라 돌문어, 왜문어로도 불린다. 5~9월이 산란기인데 그 중 주산란기는 6월이다.

참문어 생산량은 지난 2009년까지 1만t 이상이었으나 2011년 6800톤 수준으로 급감한 이후 2019년 6122t을 기록하는 등 감소 추세다. 또 최근에는 남해안에서 포획·위판된 어린 참문어가 '총알문어'라는 이름으로 SNS와 인터넷 쇼핑몰 등에서 무분별하게 유통되는 사례가 늘고 있어 어린 개체의 남획 또한 우려되는 실정이다.

이에 해수부는 참문어 자원을 보호하기 위해 지난 2018년부터 과학적 근거를 기반으로 참문어 포획·채취 금지 규정 신설을 추진해 왔다. 그간 어업현장과 낚시업계와 지방자치단체 등 이해관계자의 의견 수렴 과정을 거쳐 작년 4월 '수산자원관리법 시행령'에 참문어 금지체중(300g) 조항을 신설해 입법예고했다. 하지만 효율적인 규제방안을 요구하는 어업인들의 의견에 따라 금지체중 대신 참문어 산란기에 맞춘 46일간의 금어기를 신설하게 됐다.

참문어 금어기는 지난 9월에 개정이 완료된 13개 어종과 함께 내년부터 시행될 예정이다. 내년부터는 이를 포함해 총 44개 어종의 금어기와 42개 어종의 금지체장·금지체중 조항이 시행된다.

고송주 해수부 수산자원정책과장은 "이번 참문어 금어기 신설을 통해 산란기 어미 참문어를 효과적으로 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련했다"며 "참문어가 다시 우리 바다에서 증가할 수 있도록 국민들께서는 금어기를 반드시 지켜주시고 어린 참문어 소비를 자제하는 등 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr