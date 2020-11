이재명 "日에 적대적이라는 시각 사실과 달라…한일 공존 모색해야"

2일 도쿄신문 단독인터뷰…"한일, 밀접한 관계 있어 서로 무시 할 수 없어"

"일본 일부 정치인 군국주의적 사고" 비판…"공직자로 일해 나갈 것"

[아시아경제 정현진 기자] 이재명 경기지사가 자신이 일본에 적이지 않다면서 일제 강제징용 배상 판결, 수출규제, 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 문제 등으로 갈등을 빚고 있는 한일 관계와 관련해 일본 언론에 "양국은 공존공영의 길을 찾아야 한다"고 말했다.

이 지사는 2일자 도쿄신문과의 단독 인터뷰에서 자신이 일본에 "적대적이라고 하는 시각이 있지만 그것은 사실과 다르다. 한일은 밀접한 관계에 있기 때문에 서로 무시할 수 없다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "조심성 많고 이웃을 배려하는 일본인의 모습은 훌륭하지만 일본의 일부 정치인이 군국주의·팽창주의적 사고를 하고 있다"면서 정치 외교와 경제 사회 문제를 구분해야 한다는 견해를 밝혔다.

한일 양국 간 최대 현안인 강제징용 피해자 배상 판결 문제에 대해 이 지사는 "사람이 만든 문제이기 때문에 해결의 길이 있을 것"이라며 서로의 용기와 결단이 필요하다고 지적했다. 그는 "다만 한국에는 삼권분립 원칙이 있다"면서 일본 피고 기업에 배상을 명령한 한국 대법원의 판결에 정치가 개입할 수 없는 점을 일본 측이 이해해야 한다고 강조했다.

이 지사는 일본 정부가 지난해 7월부터 한국을 대상으로 반도체·디스플레이 핵심 소재에 대해 수출 규제를 한 것과 관련해 "(한국 기업에) 일부 고통을 주는 효과가 있었지만 일본 기업도 손해를 봤다"고 말했다. 그는 "경기도에 진출하고 싶은 일본 기업이 있으면 정치적 이유로 막는 일 없이 받아들였다. 한국의 고용과 경제도 활성화되기 때문"이라면서 한일 양국은 함께 이기는 '윈윈'의 길을 찾아 관계 개선을 해나가야 한다고 강조했다.

이 지사는 남북 관계에 대해 "유럽의 경제·평화·안보 공동체 같은 동북아 전체의 공동체를 지향해 나갈 필요가 있다"며 구상을 밝히기도 했다. 그는 "남북한과 일본, 미국, 중국, 러시아가 적대시 하지 않고 서로 돕는 공동체를 만드는 것이 모두의 이익이 되는 길 아니겠는가"라면서 "비핵화 협상에서 한국 정부가 인내심을 갖고 북·미가 합의할 수 있도록 신중하게 지원을 계속할 필요가 있다"고 말했다.

이 지사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 한국 경제의 타격과 관련해 "소비를 진작시켜 경제를 살려야 한다"면서 가처분 소득을 늘리는 정책을 통해 국민의 최저소득을 정부가 보장하는 기본소득제를 해결 방안으로 제시했다. 그는 "재정 지출로 소비에 필요한 돈을 늘려 수요를 창출하면 경제에 선순환이 나타난다"면서 "증세가 필요하게 되지만 자신이 낸 세금이 돌아온다는 확신을 갖게 한다면 해결될 것"이라고 덧붙였다.

이 지사는 차기 대선의 유력한 주자로 자신이 거론되는 것과 관련해선 "대선까지 약 1년 반이나 남았다. 정치계에선 매우 긴 시간이다"라고 했다. 또 "민심은 한순간에 변한다"면서 "(차기 대선 때까지) 민심을 잡는 노력을 하기보다는 공직자로서 일해 나가겠다"고 말했다. 이 지사는 자신의 인기 배경에 대해 "돈 있고 언론에 영향력 있는 정치인은 가능한 한 직접적인 발언을 피한다"면서 "국민의 눈높이에서 얘기하는 것이 공감을 사는 것 같다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr