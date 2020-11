삼성바이오로직스, 中바이오벤처와 위탁개발계약

[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 3,000 등락률 +0.44% 거래량 36,354 전일가 682,000 2020.11.02 10:40 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 기관 매수에 소폭 오르며 2270선… 코스닥 강보합외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아코스피, 1%대 하락 마감...코스닥은 810선 반등 성공 close 가 중국 바이오벤처 진퀀텀과 비소세포성 폐암·삼중음성유방암 치료 후보물질 'GQ1003' 세포주 위탁개발(CDO) 계약을 체결했다.

삼성바이오로직스는 2일 이번 협력을 통해 진퀀텀이 보유 중인 다수의 개발 파이프라인에 대한 추가 CDO 협력을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

진퀀텀은 항체·약물 결합 치료제(ADC)를 기반으로 각종 종양 치료제를 개발하는 중국 바이오벤처다. 첫 번째 신약후보 물질(GQ1001) 개발 당시 중국 기업과 CDO 계약을 체결했지만 두 번째 개발 물질(GQ1003)부터는 위탁사를 삼성바이오로직스로 전환했다.

삼성바이오로직스는 최근 중화권 바이오벤처와의 협업에 잇따라 성공하며 중국 바이오 시장에서 입지를 확대해가고 있다. CDO 기술 혁신을 통해 고객 만족을 극대화하는 전략이 중국 바이오 시장 진입에 유효했다고 분석이다.

김태한 삼성바이오로직스 대표는 "CDO 서비스의 높은 역량으로 고객 만족도를 극대화하고자 하는 당사의 노력이 중국 바이오 시장에서도 통하고 있다"며 "주요 유망 중국 바이오벤처와의 협업을 통해 중화권을 비롯한 글로벌 시장에서 더 많은 프로젝트를 진행할 수 있을 것"이라고 했다.

