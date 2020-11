부산시 첫 직영도서관 ‘부산도서관’ 4일 문연다

4개 자료실 11개 특화공간, 일반도서·자료 12만권 비치

사상 덕포지하철역 인근에 서부산권 복합문화공간 탄생

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 대표 도서관인 ‘부산도서관’이 4일 문을 연다. 오후 2시 개관식을 하고, 오후 4시부터 일반 시민에게 개방하면서 새로운 부산시민의 서재 역할을 하게 된다.

부산도서관은 일반도서, 아동도서 등 11만1969권의 도서와 전자책, 오디오북 등 7589종의 비도서 자료를 비치하고 대출·열람 서비스를 제공한다.

학술DB, 음악·영화·드라마 스트리밍 서비스 등 23개의 다양한 온라인콘텐츠도 즐길 수 있다. 위치는 사상구 덕포동 지하철역 2번 출구 인근이다.

4개의 자료실과 11개의 특화공간이 조화롭게 어우러졌으며, 공공성을 확보한 개방적 구조로 인근 주거지역과 소통하는 공공보행로를 확보해 주변에서 접근이 가능한 외부 구조이다.

어린이실은 안전을 위해 지상 1층에 외부공간과 연계돼 관찰이 쉽다.

지상 2~3층 자료실은 내부 계단식 열람공간을 구성해 층별 이동을 원활하게 했고 실내는 자연채광을 살렸다.

도서관은 화~일요일에 운영하며, 월요일은 휴관한다. 코로나19 영향으로 당분간은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영되지만, 운영이 정상화되면 화~금요일까지 책누리터, 책마루 등 자료실은 오전 9시부터 오후 10시, 꿈뜨락(어린이실)은 오전 9시부터 오후 8시, 부산애뜰·디지털존은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영할 예정이다. 주말은 항상 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

부산도서관은 4일 개관식 부대행사와 개관기념 기획전시로 복합문화공간의 역할을 본격적으로 시작한다. 지역 대표 도서관으로 다른 도서관들과 함께 시민의 독서력 증진을 위한 다양한 프로그램을 공동 추진할 예정이다.

소규모 문학 행사, 특화 북큐레이션을 상시 운영하는 등 대시민 문화프로그램도 활성화할 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산시가 직영하는 첫 대표도서관으로 서부산권 새로운 복합문화 랜드마크이자 부산의 지식허브 중심이 될 것”이라고 말했다.

