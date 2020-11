'경제금융통' 도규상 복귀…DSR 등 대출관리案 새 그림 나올까?

금융정책국장 시절 DSR 은행권 첫 도입

靑 "금융안정 등 현안 성공적 해결 기대"

[아시아경제 김효진 기자] 문재인 대통령이 1일 금융위원회 부위원장(차관급)으로 내정한 도규상(사진) 전 청와대 경제정책비서관은 금융위 금융정책과장, 중소서민금융정책관, 금융서비스국장, 금융정책국장, 기획재정부 경제정책국장 등을 두루 역임해 금융ㆍ경제 전반에 대한 이해도와 전문성이 남다르다는 평가다.

청와대가 도 내정자에 대해 "'경제금융정책통'으로 불릴 만큼 금융정책 및 금융시장에 대한 이해가 깊고 소통능력도 있어 금융시장 안정화 및 금융혁신, 건전한 신용 질서 확립 등 당면 현안을 성공적으로 해결해 나갈 것으로 기대한다"는 입장을 밝힌 것도 이런 맥락으로 풀이된다.

2017년 9월 부처간 교류인사에 따라 기재부 경제정책국장으로 자리를 옮긴 도 내정자는 이번 인사로 3년여 만에 친정인 금융위에 복귀하게 됐다. 기재부 핵심 보직인 경제정책국장을 외부(금융위) 인사가 맡은 건 파격으로 통했다.

도 내정자는 금융위 금융정책국장 시절 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 은행권에 처음 도입한 것으로도 유명하다. 금융당국이 현재 논의중인 가계대출 종합 관리방안, 특히 DSR 규제 확대 방안이 어떤 형태로 도출될 지에 이목이 쏠리는 이유다.

DSR은 차주의 상환 능력 대비 원리금 상환 부담을 나타내는 지표로, 차주가 보유한 모든 대출의 연간 원리금 상환액을 연간 소득으로 나눈 값이다.

지난 9월 이후 가계대출 폭증세가 한 풀 꺾였지만 아직은 안심할 단계가 아니라는 것이 금융위의 판단이다. 이렇다보니 DSR을 더욱 엄격하게 적용해 대출한도를 억제하는 방안이 금융권에서 꾸준히 거론되고 있다.

금융위는 다만 이 같은 조치가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 등으로 어려움을 겪는 소상공인 등 저신용ㆍ저소득 계층의 대출길을 가로막을 수 있다는 점을 우려하고 있다.

이와 관련해 은성수 금융위원장은 지난달 27일 "일반 서민이나 시민들이 일상생활을 하는 데까지 규제할 생각은 없다"면서 부동산 투기자금 억제 등을 위한 '핀셋규제'를 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

금융권 관계자는 "도 내정자가 일단 은 위원장과 함께 기재부 등과의 조율을 통해 대출관리 방안을 전반적으로 가다듬는 일에 주력하지 않을까 한다"고 내다봤다. 이 관계자는 또 "디지털ㆍ플랫폼ㆍ데이터 금융 등 청와대가 언급한 '금융혁신' 관련 정책 추진에도 속도가 더 붙을 것으로 전망된다"고 말했다.

도 내정자는 오는 2일 임명된다. 아래는 도 내정자 프로필.

▲1966년 부산 출생 ▲1985년 부산 배정고 졸업 ▲1989년 서울대 경제학과 졸업 ▲1992년 同행정대학원 정책학과 수료 ▲2004년 미국 미시간주립대 경영대학원 졸업(재무학 석사) ▲1990년 행정고시 합격(34회) ▲2013년 금융위원회 대변인 ▲2016년 금융위원회 금융정책국장 ▲2017년 금융위원장 정책보좌관 ▲2017년 기획재정부 경제정책국장 ▲2018~2020년 청와대 경제정책비서관

